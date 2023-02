Cet homme américain a remporté une loterie historique d’une valeur de 2,04 milliards de dollars en Powerball

N’avons-nous pas tous rêvé de gagner à la loterie ? Cependant, ce rêve ne devient réalité que pour un nombre très limité de personnes. Mais Edwin Castro ne rêvait pas lorsqu’il a remporté un prix de loterie d’un peu plus de 2 milliards de dollars aux États-Unis. Castro a acheté le billet gagnant dans un dépanneur de Los Angeles en novembre 2022, lorsqu’il a fait correspondre les cinq numéros gagnants et le numéro Powerball, battant la cote d’un sur 292 millions. Sky News a rapporté que l’homme avait déclaré qu’il était “choqué et extatique” après la victoire. Il est devenu la 1 292e personne la plus riche du monde selon la dernière liste des milliardaires Forbes, grâce à sa victoire.

Si vous avez besoin d’un contexte de l’ampleur de cette victoire, 2,04 milliards de dollars s’élèvent à Rs 16,68 mille crores. C’est bien plus que même les acteurs indiens les mieux payés, ce qui en fait une marque importante dans l’histoire des gains de loterie.

Castro a acheté le billet au Joe’s Service Center à Altadena, une ville située à environ 24,14 kilomètres au nord de la Californie. Puisqu’il a gagné parce que le billet lui a été vendu par le centre, la boutique recevra également 1 million de dollars.

Les responsables de la loterie ont révélé que Castro voulait que son nom soit privé, mais ils ont dû le révéler publiquement en raison des lois californiennes sur la divulgation publique. Castro a toujours refusé de révéler son âge, son adresse et sa profession. Mais il a dit qu’il était un ancien élève du système scolaire public de Californie, qui a également reçu 153,6 millions de dollars (Rs 1 256 crore) en charité du jackpot Powerball.

Il a déclaré dans un communiqué: “En tant que personne qui a reçu les récompenses d’avoir été éduquée dans le système d’éducation publique californien, il est gratifiant d’entendre qu’à la suite de ma victoire, le système scolaire californien en bénéficie également.”

Les gagnants du Powerball ont deux options pour recevoir leur pot gagnant. L’un est plus de 30 paiements annuels, et l’autre est de prendre un montant forfaitaire. Castro a choisi la deuxième option et a reçu 997,6 millions de dollars en une seule fois, selon une déclaration faite par les responsables de la loterie lors d’une conférence de presse à Sacramento.

