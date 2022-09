Une vidéo étonnante de l’une des plus grandes familles du monde a récemment attiré l’attention des internautes sur les réseaux sociaux. Un homme africain, nommé David Sakayo Kaluhana, a 15 femmes et 107 enfants. N’est-ce pas choquant ? L’homme de 61 ans vit dans un village rural de l’ouest du Kenya avec toutes ses femmes sans aucun mécontentement.

Dans un court documentaire pour Afrimax English, David Kaluhana a été entendu dire qu’il possédait un QI élevé, qui ne peut être géré par une seule femme. L’homme est un historien, qui prétend avoir lu plus de 4000 livres. Dans la vidéo, il affirmait que toutes ses femmes partageaient les devoirs entre elles et vivaient heureuses les unes avec les autres.

Meilleure vidéo Showsha

David a également révélé que toutes ses femmes le traitaient comme un roi. Sa première femme, Jessica Kaluhana, qui l’a épousé en 1933, a déclaré qu’ils avaient 13 enfants ensemble. Elle a partagé: “Je n’ai jamais été jalouse qu’il amène de nouvelles femmes. C’est un homme responsable et tout ce qu’il fait est toujours juste car il prend suffisamment de temps pour réfléchir avant d’agir. Rose Kaluhana, qui est la septième épouse de David, a mentionné qu’ils vivaient tous ensemble en paix.

Parlant d’épouser plus de femmes, David Kaluhana a déclaré qu’il s’inspirait du roi Salomon, qui avait 1000 épouses. Il a poursuivi en disant qu’il ne se considérait pas moins que Salomon, c’est pourquoi il continuera à épouser plus de femmes.

La vidéo, partagée par Afrimax English sur YouTube, compte 2 lakh vues. Des centaines d’utilisateurs ont afflué vers la section des commentaires pour partager leur opinion à ce sujet. Un utilisateur a écrit : « La cupidité est le péché de l’homme. Je respecte toutes les cultures et traditions, mais 1 homme ne peut pas être réparti équitablement entre 15 femmes et plus de 100 enfants. Mais que Dieu les bénisse.

Un autre a commenté: «Je suppose que se plaindre de ne pas attirer l’attention de votre mari n’est pas une chose dans cette famille. Je me demande s’il connaît les noms de tous ses enfants et avec quelle femme il les a eus. Je leur souhaite tout le meilleur parce qu’ils sont déjà une famille. Ce qui m’inquiète, c’est qu’il pourrait y avoir des femmes qui espèrent être les prochaines épouses de David.

Éloignez-vous, Musa : un homme avec 15 femmes est « trop intelligent » pour UN partenaire (thesouthafrican.com)

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici