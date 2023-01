Cet homme a obtenu le numéro de téléphone de sa “fille de rêve” au bar, mais il essaie de le décoder. Voici pourquoi

Être au début de la vingtaine peut être déroutant. C’est un âge compliqué surtout quand il s’agit de sortir ensemble. Élaborant sur la même chose, un utilisateur de Twitter qui s’appelle Henpecked Hal a parlé de son cousin de 22 ans qui a rencontré sa “fille de rêve” dans un bar. Ce qui a suivi ensuite est encore plus intéressant. Hal a partagé deux images avec le tweet. L’un est une capture d’écran d’une conversation avec son cousin où ils peuvent tous les deux être vus en train de parler de “l’âme sœur” qu’il a rencontrée au bar.

De plus, on peut voir Hal demander s’il a obtenu son numéro. À quoi, la jeune femme de 22 ans répond “presque” et partage l’image d’un papier de soie avec la moitié de son numéro écrit dessus.

Dans l’image suivante, on peut voir la cousine correspondre à tous les numéros probables juste pour faire la bonne combinaison afin de décoder tout son numéro de contact. “Mon cousin de 22 ans a rencontré la fille de ses rêves dans un bar et ça se passe plutôt bien”, lit-on dans la légende.

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral avec des tonnes de réponses. Dans un autre tweet, Hal a mentionné: «Pour les gens qui disent qu’elle est arrogante, exigeante ou autre: ces enfants ont parlé pendant une heure d’un intérêt commun pour le vrai crime, les mystères, etc. Mon cousin s’est vanté qu’il résolvait toujours l’affaire avant le spectacle se termine (ndlr : pas cette fois). Je pense qu’elle est géniale.”

