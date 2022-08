Cet homme a fait pression sur les États-Unis pour qu’ils envahissent l’Irak à propos des “ADM”, mais a eu le courage d’admettre son erreur

David Kay, l’inspecteur en armement chevronné qui a déclaré “Nous nous sommes tous trompés” sur le prétexte de l’invasion de l’Irak en 2003, était un homme intègre

Connu pour son style d’inspection agressif et ses opinions bien arrêtées concernant le respect par l’Irak de ses obligations en matière de désarmement, David Kay a finalement montré son courage en tenant tête au monde et en le confrontant au fait qu’ils se sont tous trompés sur l’Irak. .

Au moment où je suis arrivé à New York, à la mi-septembre 1991, des inspecteurs en armement de la Commission spéciale des Nations Unies, ou UNSCOM, avaient été sur le terrain en Irak à 16 reprises, à partir de mai. La plupart des inspections avaient été menées conformément au modèle d’inspection sur place né de l’expérience américaine dans la mise en œuvre du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI), entré en vigueur en juillet 1988 et représentant la première incursion mondiale dans le contrôle sur place l’inspection comme moyen de vérification du respect de la maîtrise des armements.

Ce modèle équivalait à un gentleman’s agreement, pour ainsi dire, dans lequel une partie fournissait une déclaration détaillée des emplacements et des matériaux couverts par un accord autorisant les inspections (dans le cas de l’Iraq, il s’agissait de la résolution 687 du Conseil de sécurité, adoptée en avril 1991 , mandatant la création de l’UNSCOM et de sa mission de désarmement), et l’autre partie a accepté de vérifier l’exhaustivité de cette déclaration et de superviser la disposition du matériel impliqué, d’une manière qui respecte la souveraineté et la dignité de la partie inspectée.

Mais il y avait eu quelques exceptions notables à ce modèle. Lorsque l’Iraq a fourni à l’UNSCOM sa déclaration concernant ses stocks de missiles balistiques chimiques, biologiques, nucléaires et à longue portée interdits (collectivement appelés armes de destruction massive ou ADM), de nombreux pays qui ont examiné cette déclaration ont été surpris par ce qui n’était pas compris – l’Iraq avait nié toute implication dans des activités d’armement nucléaire ou biologique et avait considérablement sous-déclaré ses capacités en matière de missiles balistiques chimiques et à longue portée.

Lire la suite Le chef démocrate américain attribue l’inflation à un mauvais conflit

Les services de renseignement américains avaient détecté des preuves de l’existence de gros appareils connus sous le nom de calutrons, qui avaient été utilisés par l’Irak pour enrichir de l’uranium. Ces appareils n’ont pas été déclarés par l’Iraq. En juin 1991, une équipe d’inspection de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), opérant sous l’autorité accordée à l’UNSCOM, a effectué une inspection d’une installation où les calutrons avaient été observés par des satellites de renseignement américains. L’équipe, dirigée par un inspecteur de sauvegarde expérimenté nommé David Kay, est arrivée à l’endroit identifié par les Américains, mais s’est vu refuser l’entrée pendant trois jours. Une fois que l’équipe a été autorisée à pénétrer à l’intérieur, il n’y avait rien à trouver – tout le matériel avait été enlevé par les Irakiens.

Les satellites américains ont localisé un convoi de véhicules chargés de calutrons dans un camp militaire à l’ouest de Bagdad. Le protocole d’inspection demandait à l’équipe d’inspection d’informer à l’avance les Irakiens de leur intention de visiter un site désigné pour inspection. Cette fois, cependant, David Kay a conduit son équipe sur le site désigné sans donner aux Irakiens la courtoisie d’un préavis. À leur arrivée, l’équipe a été empêchée d’entrer sur le site par des gardes armés. Deux inspecteurs ont escaladé une tour de guet à proximité, d’où ils pouvaient voir l’intérieur de l’établissement. Ils ont observé les Irakiens conduire les véhicules à l’arrière du camp et ont communiqué ce fait par radio au reste de l’équipe. Un véhicule d’inspection se lance à sa poursuite, et se retrouve bientôt à côté de près de 100 camions lourdement chargés, dont certains transportent les calutrons que, dans la hâte de quitter le camp, les Irakiens n’ont pas réussi à couvrir correctement. Les inspecteurs ont pris des dizaines de photographies, avant d’être contraints de s’arrêter par des soldats irakiens qui ont tiré des coups de semonce au-dessus de leur tête.

Le mal était fait. Une longue impasse diplomatique entre les inspecteurs et l’Irak a pris fin lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a menacé d’autoriser le recours à la force militaire. En fin de compte, l’Irak a été contraint d’admettre qu’il avait un programme non déclaré consacré à l’enrichissement de l’uranium, mais a nié que cet effort ait quoi que ce soit à voir avec un programme d’armement nucléaire.

Lire la suite Le FBI découvre un “complot de l’Etat islamique” pour assassiner l’ex-président américain

Lors d’une inspection de suivi en juillet, David Kay a pu déceler suffisamment d’incohérences dans la version irakienne des événements qui, combinées à une image technique émergente tirée des résultats d’une enquête et d’une analyse médico-légales détaillées, ont mis en évidence l’existence d’un programme d’armement.

En septembre, David Kay a conduit une autre équipe d’inspecteurs en Irak. Cette inspection était différente – au lieu d’inspecteurs des garanties de l’AIEA et de spécialistes nucléaires, l’équipe était composée d’un grand nombre de forces spéciales américaines et d’agents paramilitaires de la CIA formés à l’art de l’exploitation de sites sensibles – en bref, comment découvrir des documents et d’autres matériaux cachés dans un site. Armée de renseignements précis fournis par des transfuges irakiens, l’équipe de David Kay a pu découvrir une archive de documents nucléaires sensibles, dont certains prouvaient l’existence d’un programme d’armement nucléaire. L’équipe de Kay a pris possession des documents mais a été empêchée de quitter le site par des gardes irakiens armés.

Cette confrontation s’est déroulée en direct à la télévision, David Kay devenant un nom familier grâce à ses nombreuses interviews réalisées par téléphone satellite. Après plusieurs jours, les Irakiens ont de nouveau cédé, libérant les inspecteurs et les documents, et ont été contraints une fois de plus de réécrire leur déclaration nucléaire, admettant cette fois l’existence d’un programme d’armes nucléaires.

L’homme qui était à lui seul responsable de cette réalisation était David Kay.

Je l’ai fait en premier “rencontré” David Kay alors qu’il était officier de service de l’UNSCOM pendant la crise de septembre, lui parlant au téléphone. Plus tard, lorsque David est arrivé à New York pour des consultations, je l’ai vu informer le personnel de l’UNSCOM de ses exploits, mais j’étais trop intimidé par cette figure légendaire pour l’approcher.

Lire la suite Le dérapage de George Bush en Irak lorsqu’il critique Poutine est une parfaite ironie

Le profil élevé de David Kay s’est avéré trop important pour la bureaucratie impassible de l’AIEA, et peu de temps après, il a quitté l’AIEA pour des pâturages plus calmes dans la vie civile.

Pendant ce temps, mon propre profil s’est développé en tant qu’inspecteur. À l’été 1992, j’ai été impliqué dans mon propre bras de fer avec l’Irak alors que l’équipe que j’avais organisée et dans laquelle je servais en tant qu’officier des opérations a été impliquée dans un bras de fer de plusieurs jours lorsque l’Irak nous a refusé l’entrée dans un bâtiment du ministère où ses archives de matériel lié aux ADM a été stocké. Cet automne-là, j’ai conçu, organisé et dirigé une paire d’inspections qui ont aidé à découvrir la vérité sur la force de missiles balistiques non déclarée de l’Irak. Plus tard, j’ai pris l’initiative d’enquêter sur le soi-disant mécanisme de dissimulation en Irak, utilisé pour dissimuler des informations et du matériel aux inspecteurs. Dans l’exécution de cette mission, les équipes que j’ai dirigées ont souvent été impliquées dans des affrontements difficiles avec les autorités irakiennes et les forces de sécurité, impliquant souvent une intervention du Conseil de sécurité de nature similaire à celle déclenchée par David Kay à l’été 1991.

Quand les gens m’ont accusé d’être comme David Kay, j’ai pris cela comme un compliment de premier ordre.

Suite à ma démission de l’UNSCOM, en août 1998, les chemins de David et les miens ont considérablement divergé. Sur la base de mes sept années de travail à la tête des inspections de l’UNSCOM en Irak, j’étais convaincu que les stocks d’ADM de l’Irak avaient été en grande partie comptabilisés et qu’il ne restait rien d’important.

David, agissant sur la base de son expérience personnelle, a adopté une approche différente, accusant l’Irak de dissimuler ses ADM aux inspecteurs qui, selon lui, n’étaient tout simplement pas à la hauteur de la tâche de désarmer l’Irak dans un environnement aussi controversé.

En tant que personne responsable de la conception et de la mise en œuvre des méthodologies, technologies et tactiques utilisées par l’UNSCOM pour contrer les efforts de dissimulation de l’Irak, j’ai pris ombrage du dénigrement par David Kay du travail effectué par moi-même et mes collègues inspecteurs, et j’ai vu avec une frustration croissante alors qu’il était capable de faire pression avec succès sur le Congrès américain et les médias grand public pour qu’ils adoptent son école de pensée – que l’Irak conservait des quantités importantes d’ADM, et que ce fait représentait une menace digne d’une intervention militaire américaine.

Lire la suite La Turquie publie une vidéo de l’invasion de l’Irak (VIDEO)

Grâce en grande partie aux efforts de lobbying de David Kay, dont la crédibilité en tant qu’ancien inspecteur était irréprochable, l’administration du président George W. Bush a pu obtenir le feu vert du Congrès américain pour l’invasion de l’Irak, qui a eu lieu en mars 2003. après l’effondrement officiel de la résistance irakienne, en avril, David Kay a été choisi pour diriger une organisation dirigée par la CIA connue sous le nom de Iraq Survey Group, ou ISG, qui était chargée de traquer les programmes irakiens d’ADM.

Alors que de nombreuses personnes familières avec la biographie de David Kay se réfèrent à son temps en tant qu’inspecteur de l’AIEA comme sa plus grande réussite, j’ai une autre perspective. À la fin de 2003, David Kay a été confronté à la réalité intimidante que les ADM irakiennes qu’il était chargé de découvrir, et dont Kay avait catégoriquement témoigné avant la guerre comme existant, n’existaient en fait pas. Confronté à cette dure vérité, David Kay a démissionné de son poste de chef de l’ISG et, dans un témoignage devant le Congrès en février 2004, a eu le courage et l’intégrité d’admettre que, s’agissant de l’existence des ADM irakiennes, “Il s’avère que nous nous sommes tous trompés, probablement à mon avis, et c’est très inquiétant.”

David Kay est décédé le 12 août 2022. Il avait 82 ans.

Je me souviendrai toujours de lui comme de l’homme qui, à l’automne 1991, a intimidé cet ancien Marine endurci par sa présence et sa réputation et, malgré notre désaccord sur la disposition d’avant-guerre des ADM irakiennes, comme un homme qui avait l’intégrité se lever et être tenu responsable de ses erreurs.

David Kay représentera toujours pour moi la quintessence du courage physique et moral. C’est quelque chose que le monde pourrait faire avec plus en ces temps difficiles, et pour lequel le monde sera un endroit moindre maintenant qu’il est parti.