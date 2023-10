Cet homme qui a échoué à l’examen IAS s’est tourné vers le cinéma et a découvert la première superstar du cinéma indien

Ce cinéaste de Bollywood qui a donné quelques-uns des films à succès du cinéma indien et découvert la première superstar du cinéma indien, a commencé son parcours en tant que professeur d’histoire. Son frère était l’un des acteurs les plus titrés de Bollywood et lauréat d’un prix national.

Le cinéaste a écrit un scénario alors qu’il enseignait l’histoire dans une école. Il a également tenté l’examen de la fonction publique indienne, mais n’a pas réussi à se qualifier. Il n’est autre que Chetan Anand.

Né en 1915 à Lahore, en Inde britannique, Chetan Anand est allé à Gurukul Kangri Vishwavidyalaya pour étudier les écritures hindoues et est diplômé en anglais du Government College de Lahore. Il a travaillé pour la BBC et a enseigné l’histoire à la Doon School de Dehradun pendant un certain temps avant de se lancer dans le monde du divertissement.

alors qu’il enseignait l’histoire, il écrivit un scénario de film sur le roi Ashoka, qu’il montra au réalisateur Phani Majumdar à Bombay. Par chance, Majumdar lui a confié le rôle principal dans son film hindi, Rajkumar, sorti en 1944. Il s’est ensuite tourné vers le cinéma et est devenu le premier Indien à acquérir une reconnaissance internationale. Il réalise le film Neecha Nagar, très acclamé, qui remporte la Palme d’Or à Cannes en 1946.

Non seulement cela, mais Chetan Anand a également découvert la première superstar du cinéma indien, Rajesh Khanna, lors d’un concours de théâtre. Il a choisi la superstar dans le film Aakhri Khat, bien que Raaz de GPSippy présentant Rajesh Khanna et Babita ait été le premier film sorti pour Rajesh Khanna. Chetan Anand a réalisé 17 films au cours de sa carrière et est également apparu comme acteur dans 3 films, à savoir Kala Bazar (1960), Arpan (1957) et Kinare Kinare (1963).

Chetan Anand est le frère de Dev Anand, l’un des acteurs indiens les plus titrés qui a joué dans plus de 100 films et remporté plusieurs distinctions, dont le Dadasaheb Phalke Award, Padma Bhushan et le National Award pour ses performances dans le cinéma indien.

Chetan Anand avec son frère Dev Anand et Vijay Anand ont fondé Navketan Films en 1949 avec Afsar et au cours des nombreuses années où ils ont continué à faire des films, Navketan a réalisé 39 films.

Le 6 juillet 1997, Chetan Anand est décédé des suites de problèmes de santé inconnus à l’âge de 82 ans à Mumbai. Beaucoup se souviennent encore du cinéaste pour sa contribution au cinéma indien.

