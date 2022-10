Cet homme a construit un avion pour sa famille dans son jardin

(CNN) — Ce n’est que lorsqu’il a déménagé près d’un aérodrome au Royaume-Uni il y a plus de dix ans que l’ingénieur en mécanique Ashok Aliseril Thamarakshan a commencé à envisager sérieusement d’apprendre à piloter un avion.

Il a eu son premier aperçu du vol quelques années plus tard, lorsque sa femme Abhilasha lui a offert une expérience de vol de 30 minutes pour son anniversaire.

Aliseril, qui est basé dans le comté anglais d’Essex, a suivi des cours de pilotage sur un aérodrome local et s’est envolé pour l’île de Wight, une île au large de la côte sud de l’Angleterre, lors de sa première session.

“C’était une révélation sur la façon dont il [flying] vous donne la liberté d’aller à des endroits si vous en avez la capacité et d’avoir accès à un avion”, a-t-il déclaré à CNN Travel. “Donc, cela m’a vraiment rendu accro.”

Aliseril a obtenu sa licence de pilote privé en 2019 et a rapidement commencé à louer des avions pour des vols courts.

Construction amateur

L’ingénieur Ashok Aliseril a passé 18 mois à construire un avion à quatre places pendant la pandémie, aidé par sa fille Tara. Avec l’aimable autorisation d’Ashok Thamarakshan

Mais au fur et à mesure que sa famille s’est agrandie – lui et Abhilasha ont maintenant deux filles, les avions biplaces généralement disponibles à la location privée sont devenus encore moins adaptés, et il a commencé à réfléchir à l’idée d’acheter son propre avion.

Aliseril a brièvement envisagé d’acheter un avion plus ancien et a examiné certains qui avaient été construits dans les années 1960 et 1970.

Cependant, il dit qu’il se sentait mal à l’aise à l’idée de faire voler sa famille dans un avion plus ancien qu’il ne connaissait pas et qu’il ne pensait pas que ce serait un “voyage confortable”.

Aliseril a commencé à étudier la possibilité de construire lui-même un avion, estimant que cela lui permettrait de mieux comprendre l’avion afin qu’il soit plus facile à entretenir à long terme.

Après avoir recherché des kits d’avions à monter soi-même, il est tombé sur un avion à quatre places fabriqué par la société sud-africaine Sling Aircraft qui cochait toutes les bonnes cases.

En janvier 2020, Aliseril s’est envolé pour l’usine Sling Aircraft à Johannesburg pour le week-end afin d’emmener l’avion Sling TSi en vol d’essai et a été tellement impressionné qu’il a décidé de l’acheter.

“C’était avant le Covid, où les déplacements étaient encore très faciles à l’époque”, explique-t-il. “J’ai commandé le premier kit à mon retour. Et au moment où il est arrivé, le Royaume-Uni était en plein confinement.”

Aliseril dit que ses collègues, dont certains avaient de l’expérience dans la construction d’avions, ont d’abord proposé d’aider à la construction. Mais les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, qui s’était propagée à travers le monde à ce stade, signifiaient que cela n’était pas possible.

Assemblage à domicile

L’expérience d’Aliseril en matière de rénovation domiciliaire s’est avérée utile lors de la construction de l’avion Sling TSi à quatre places. Avec l’aimable autorisation d’Ashok Thamarakshan

Sans se laisser décourager, il a construit un petit cabanon dans son jardin à l’arrière et a planifié les différentes étapes du projet, qui seraient surveillées par la Light Aircraft Association, un organisme représentatif britannique qui supervise la construction et l’entretien des aéronefs de construction artisanale, en vertu d’une approbation. de l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni (CAA).

Les règles pour les avions de construction amateur diffèrent légèrement d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) a une catégorie de navigabilité expérimentale où des certificats de navigabilité spéciaux peuvent être délivrés aux aéronefs construits en kit.

Les avions de construction amateur au Royaume-Uni font l’objet d’une enquête par la CAA, qui délivrera un «permis de vol» une fois convaincu que l’avion est apte à voler.

Bien que le début de la construction ait été légèrement retardé en raison des restrictions de Covid-19 en vigueur au Royaume-Uni à l’époque — l’inspecteur de la Light Aircraft Association affecté au projet devait visiter son espace de travail au préalable — Aliseril a pu commencer en avril 2020.

Bien qu’il note que sa formation en ingénierie l’a aidé à certains égards, il pense que c’est en fait son expérience de rénovation domiciliaire qui s’est avérée la plus utile lors de la construction de l’avion, qui a une longueur de 7,175 mètres et une hauteur de 2,45 mètres.

“Ces kits d’avions sont conçus pour tout amateur à construire, à condition que vous soyez un peu pratique et que vous ayez de l’expérience avec des outils spécialisés”, ajoute-t-il, décrivant les “instructions de type de meuble Ikea” détaillées avec des dessins qui sont venus avec la trousse.

“Je dirais qu’en général, n’importe qui peut s’impliquer dans ce genre de constructions.”

Projet de confinement

Il a construit un cabanon dans son jardin pour compléter la construction. Avec l’aimable autorisation d’Ashok Thamarakshan

Aliseril a terminé le travail lui-même, rédigeant en Abhilasha pour aider à certaines des sections qui nécessitaient plus d’une paire de mains. Leur fille aînée, Tara, aujourd’hui âgée de sept ans, était sur place pour des tâches telles que le retrait du plastique de chacun des composants.

À la fin de l’été 2020, Aliseril avait construit la queue et les ailes. Il a commencé à construire la section du fuselage en octobre, lorsque la prochaine partie du kit est arrivée.

Bien qu’il ait initialement prévu d’embaucher un atelier pour construire l’avion, Aliseril pense que créer un espace de travail chez lui était le meilleur choix.

“Je pourrais simplement entrer dans le hangar et y travailler”, dit-il. “Donc, avoir tout juste dans le jardin arrière a vraiment aidé, même si l’espace était restreint.”

Chaque étape du projet devait être approuvée par un inspecteur avant qu’il ne puisse passer à la tâche suivante – la Light Aircraft Association a effectué environ 12 inspections au total.

Une fois que la majorité des composants ont été construits et qu’il était temps d’assembler l’avion, Aliseril a tout déplacé de sa maison à un hangar près de Cambridge pour l’assemblage final et l’ajustement du moteur. L’avion a passé son inspection finale quelques mois plus tard.

C’était l’un des premiers avions de construction artisanale Sling TSi construits au Royaume-Uni. G-Diya, du nom de sa plus jeune fille, a été signé pour son premier vol en janvier 2022.

Aliseril se souvient d’avoir attendu anxieusement au sol pendant qu’un pilote d’essai prenait l’avion qu’il avait passé 18 mois à construire dans les airs.

Prendre l’avion

L’avion, qui a une portée de 1 389 kilomètres, a reçu un permis de vol de retour en mai. Avec l’aimable autorisation d’Ashok Thamarakshan

“Il l’a pris pendant environ 20 minutes, puis il est revenu”, dit-il. “C’était un grand soulagement. Je ne pouvais pas lever la tête pour voir ce qui se passait [during the test flight].”

Ce premier vol a été extrêmement important à bien des égards.

“Avec ces projets de construction, tout le monde appelle cela un projet jusqu’à ce qu’il soit lancé pour la première fois”, explique-t-il. “Une fois qu’il a volé, cela s’appelle toujours un avion. Vous n’appelez plus cela un projet. C’est psychologiquement un grand pas en avant.”

Quand il était temps de piloter l’avion pour la première fois lui-même, Aliseril était accompagné d’un autre pilote d’essai expérimenté.

Alors qu’il avoue être décidément prudent, le pilote d’essai « lançait l’avion comme s’il s’agissait d’une voiture de course ».

“Je me sentais très nerveux, je ne voulais pas mettre de stress supplémentaire dessus”, explique Aliseril. “Mais il [the test pilot] le poussait vraiment à ses limites. Et c’était bien de vivre ça. je sais que ça [the aircraft] peut gérer autant.

“Une fois que j’ai atterri, il [the test pilot] a applaudi et a dit “Félicitations, vous venez de faire atterrir l’avion que vous avez construit.” C’était une super sensation.”

G-Diya, qui a une autonomie de 1 389 kilomètres, a effectué plusieurs autres vols d’essai avant de recevoir un permis de vol en mai 2022.

Le week-end suivant, Aliseril s’est envolé avec sa femme et ses filles Diya et Tara, quatre ans, vers l’île de Wight, où ils ont fait un court trajet en taxi de l’aérodrome à la plage.

“Les enfants étaient vraiment contents”, dit-il. “Donc, ce genre de liberté. Et le fait que nous puissions faire cela un samedi et être de retour à 16 heures. C’était une sensation formidable.”

Au cours des derniers mois, Aliseril et sa famille sont retournés sur l’île de Wight et ont également fait des voyages à Skegness, une ville balnéaire de l’est de l’Angleterre et le village de Turweston dans le Buckinghamshire. Ils ont documenté leurs voyages sur Instagram.

En juin 2022, il a effectué un voyage d’une semaine dans le nord de l’Europe avec un ami pilote et s’est envolé pour la République tchèque, l’Autriche et l’Allemagne.

Alors qu’Aliseril souligne qu’il est encore un pilote relativement nouveau – il a actuellement environ 125 heures de vol à son actif – sa confiance grandit à chaque vol et il s’efforce de voler vers l’Europe avec sa famille.

Voyages en famille

“C’est le plan pour l’avenir”, dit-il. “Nous pouvons faire des voyages au Royaume-Uni un week-end, quand il fait beau. Et pendant les vacances d’été, nous pouvons réserver une semaine et ensuite nous envoler vers l’Europe.”

Pour Aliseril, l’un des principaux avantages de l’avion, outre la liberté qu’il offre à lui et à sa famille, est les amitiés qu’il a tissées avec d’autres pilotes.

Il a toujours été conscient que posséder un avion pouvait devenir un fardeau financier, mais il a réussi à contourner ce problème en concluant un accord pour le partager avec trois autres.

“Pour obtenir votre licence privée, cela coûte assez cher”, ajoute-t-il, avant de noter que beaucoup de ceux qui ont entrepris des projets similaires sont soit à la retraite, soit des personnes “qui ont le temps et la situation financière” pour financer le processus. .

“Je le savais depuis le début et j’ai pensé que je prendrais ce risque et que j’essaierais de le faire moi-même”, dit-il. “Je savais qu’une fois que ce serait fait, je pourrais facilement trouver des gens pour partager ce coût. Et ça a plutôt bien fonctionné [for me].”

Maintenant que l’avion est réparti à parts égales entre quatre personnes, “cela ne nous coûte qu’environ le prix d’un SUV”, ajoute Aliseril.

“C’est plus économe en carburant dans les airs – il ne faut qu’environ 20 litres de carburant sans plomb par heure de vol”, dit-il. “Donc, les coûts de carburant sont à peu près égaux à la conduite.”

Il n’y a actuellement pas d’espace de hangar sur les aérodromes proches de son domicile, alors Aliseril construit un nouveau hangar pour l’avion, qui est toujours basé près de Cambridge, sur un aérodrome d’Essex.

En ce qui concerne le coût de la construction, le prix du kit était d’environ 80 000 £ (environ 91 000 $) selon Aliseril, tandis que les coûts supplémentaires, y compris l’avionique, ainsi que le moteur Rotax de l’avion, l’hélice et d’autres fournitures, ont porté le total à environ 180 000 £ (environ 203 000 $).

Il espère que davantage de jeunes entreprendront des projets comme celui-ci à l’avenir et indique que la propriété partagée des avions est un moyen de rendre les choses plus rentables et de nouer des liens avec le monde de l’aviation.

“Cela devient une chose communautaire”, dit-il. “Vous avez toujours quelqu’un avec qui voler si votre famille n’est pas disponible. De plus, avoir d’autres pilotes qui sont amis – vous apprenez les uns des autres.”

Correction : Une version antérieure de cette histoire confondait les filles aînées et cadettes d’Aliseril. Il a également mal énoncé le nom de la Light Aircraft Association.