Cet homme a appris à attraper des serpents grâce à Youtube et est maintenant un pro

De la fabrication de chai à la fabrication de bébés, tout se trouve sur Youtube. De nombreuses personnes à travers le monde ont amélioré leurs compétences et gagné leur vie en apprenant de nombreux facteurs surprenants grâce aux médias sociaux. Dans un cas similaire, voici un homme de 35 ans qui a appris à attraper des serpents via Youtube.

Amar Badiger, un journalier du village de Kesaratagi à Kalburagi, s’est toujours intéressé aux serpents. Mais il n’avait pas les compétences nécessaires pour ce jeu dangereux. Il y a quelques années, il a vérifié sur YouTube des vidéos de formation et en a trouvé quelques-unes. Après avoir longuement regardé plusieurs vidéos, il a réussi à attraper des serpents.

Au départ, il n’a essayé que des serpents plus petits et non venimeux comme le serpent vert, le serpent ratier, etc. Après quelques semaines, lorsqu’il a pris confiance en lui, il a commencé à attraper des poisons comme le cobra, le gentil cobra, la vipère, etc.

Amar utilise principalement des bouteilles d’eau en plastique vides pour garder les serpents capturés. « J’ai étudié jusqu’en 4ème. J’ai toujours aimé observer les charmeurs de serpents dans les fêtes de village. J’adorais ces animaux. Donc, une fois que j’ai réussi à les attraper, j’en ai appris plus sur eux. C’est maintenant mon travail préféré, mon passe-temps et ma passion, tous combinés en un seul”, déclare Amar Badiger.

Les villageois des environs de Kalburagi le connaissent. Chaque fois qu’ils repèrent un serpent dans leur maison ou leur arrière-cour, ils appellent Amar. Il se rend ensuite à la maison et sauve le serpent. Après avoir récupéré la créature, il la libère dans la zone forestière voisine. Lorsqu’il n’attrape pas de serpents, il continue son travail d’ouvrier.

Avis de non-responsabilité : toute personne tentant d’attraper un serpent après avoir regardé des vidéos YouTube n’est pas encouragée.

