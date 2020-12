Tor

Annonce de nos doubles choix pour décembre et janvier.

Alors que nous sortons d’une année 2020 très étrange et que nous espérons tous être une meilleure 2021, le Vox Book Club pense que nous méritons tous un régal. C’est dans cet esprit que je suis ravi d’annoncer que nos doubles choix pour décembre et janvier sont ceux de Tamsyn Muir. Gédéon le Neuvième et sa suite Harrow le neuvième, les deux premiers volumes de la trilogie Locked Tomb. (La date de sortie du troisième volume, Alecto le neuvième, n’a pas encore été annoncé.) Ensemble, ces deux livres forment une histoire épique d’identités secrètes, d’amoureux croisés d’étoiles, de nécromanciennes lesbiennes dans l’espace, et bien plus encore.

La trilogie Locked Tomb est l’un de ces livres série dont je suis évangélique. Dès que j’ai lu Gédéon le Neuvième L’année dernière, j’ai informé toutes les personnes que je savais qu’elles devaient aussi le lire, puis j’ai regardé avec satisfaction tous ceux qui avaient le bon sens de suivre mes instructions le lire, sont tombés amoureux, puis ont commencé à dire à tout le monde ils savait aussi le lire. C’est le genre de livre que vous pouvez aimer comme ça: si fort que vous voulez forcer tout le monde à l’aimer de la même manière.

La trilogie Locked Tomb raconte l’histoire de Gideon Nav, une épéiste impétueuse et impulsive qui aime les duels et les magazines sales, et Harrowhark Nonagesimus, une salope vicieuse d’une princesse gothique dont le seul plaisir de la vie vient de la magie des os nécromantiques. Gideon et Harrow sont obligés de travailler ensemble sur une quête. Ils se détestent. Evidemment, ils tomberont amoureux. C’est délicieux.

Les pièges ici sont tous flamboyants, absorbants et amusants, mais c’est la prose qui fait vraiment travailler cette paire pour moi. Il est si luxuriant et velouté que vous sentez que vous pouvez vous envelopper dedans, et Muir évoque constamment des fantasies gothiques sinistres pour les percer avec une blague sèche. Le résultat est un pur plaisir.

Abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club pour vous assurer de ne rien manquer, et commençons.

Voici le plein Horaire du Vox Book Club pour décembre 2020 et janvier 2021



Vendredi 18 décembre: Message de discussion sur Gédéon le Neuvième

Vendredi 15 janvier: Message de discussion sur Harrow le neuvième

À confirmer: Notre événement Zoom en direct pour les deux livres aura lieu à la fin du mois de janvier et les détails seront annoncés. Abonnez-vous à la newsletter, et nous vous enverrons un lien RSVP avec toutes les informations dès qu’elles seront disponibles!