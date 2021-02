Cet expert en facturation en cloud computing est très drôle. Sérieusement.

OAKLAND, Californie – Lorsque Jeff Barr, un dirigeant de premier plan de la division cloud computing d’Amazon et un blogueur d’entreprise prodigieux, a célébré son 60e anniversaire l’année dernière, Corey Quinn a eu une surprise pour lui: un clip vidéo qui se moquait des affaires d’Amazon. « Jeff, pouvez-vous m’écrire un article de blog de lancement? » a chanté un dessin animé Amazon manager sur l’air de «Piano Man» de Billy Joel. «Ce que nous avons construit est un mystère pour moi. Mais c’est vaste et sur mesure et sa console est une blague. Mais s’il est livré, je pourrais devenir VP » Après la sortie de la vidéo, M. Quinn, qui consulte les clients d’Amazon pour les aider à réduire leurs factures de cloud computing, s’est délecté de peaufiner le géant de la technologie. « Les meilleurs jours commencent avec moi sachant simplement que mes cascades prévues se traduiront par au moins huit réunions @awscloud internes et un plan de réponse aux crises », il a écrit sur Twitter. «Aujourd’hui est un tel jour.»

Le monde du cloud computing n’est pas connu pour son humour ou ses personnalités démesurées. M. Quinn, 38 ans, est une exception: une personne impétueuse et franche qui est à la fois analyste technique, troll Internet et chien de garde. Avec un style irrévérencieux qui mêle sens technique et esprit vif, il publie une newsletter hebdomadaire avec 21000 abonnés, enregistre quatre podcasts par semaine et réalise des vidéos YouTube pleines de blagues geek pour les initiés du cloud computing. Il maintient également un fil Twitter extrêmement actif. Officiellement, M. Quinn se qualifie lui-même d’économiste du cloud, une désignation qu’il a inventée lorsqu’il a commencé le conseil en 2016. Il pensait que c’était moins déprimant qu’un comptable en cloud. Il laisse rarement passer une occasion d’examiner, d’analyser, d’expliquer, de se moquer et de défendre l’unité cloud d’Amazon – parfois en même temps. Il travaille avec de grands clients Amazon tels que le Washington Post, Ticketmaster et Epic Games, qui sollicitent ses conseils sur les négociations contractuelles ou les meilleurs moyens de réduire les coûts du cloud computing. Basé à San Francisco, son cabinet de conseil, le Duckbill Group, emploie 11 personnes et ne travaille qu’avec les clients d’Amazon Web Services, ce qui fait que ses commentaires pèsent encore plus sur Amazon. Cela lui donne également plus de latitude pour être le ravageur de l’entreprise. «C’est une relation frénétique. Quand il parle, les gens là-bas écoutent », a déclaré Ana Visneski, une ancienne employée d’Amazon qui traitait souvent avec M. Quinn lorsqu’elle gérait le processus de lancement de nouveaux produits. «Bien que certaines personnes ne se souciaient pas du snark.»

Amazon Web Services, mieux connu sous le nom d’AWS, est l’activité la plus rentable d’Amazon, mais elle ne génère pas la même attention que le commerce de détail de l’entreprise, même si son impact peut être plus important. Les ordinateurs des centres de données d’Amazon alimentent de larges pans d’Internet, y compris Netflix et Disney +, tandis que les entreprises, grandes et petites, dépendent de l’infrastructure AWS pour rester connectées numériquement. «Tout le monde veut parler des autres aspects de l’entreprise qui sont plus faciles à comprendre», a déclaré M. Quinn, «mais si nous examinons les 10 prochaines années d’Amazon, il est assez clair qu’AWS va être la partie déterminante de ce récit. La croissance de l’activité cloud d’Amazon a créé des opportunités pour M. Quinn de créer une clientèle dévouée. Lors de la conférence AWS en 2019 à Las Vegas, quelques dizaines de participants l’ont approché pour selfies. Amazon a refusé de commenter cet article et n’a pas rendu M. Barr disponible pour commenter. En réponse à une description de M. Quinn comme une personne drôle dans un secteur dépourvu d’humour, un porte-parole d’Amazon a répondu avec un lien vers un vidéo légère pour un lancement de produit AWS et un émoji souriant. M. Quinn a emprunté un itinéraire détourné pour devenir un influenceur cloud computing. En 2003, il a abandonné l’Université du Maine, où il a étudié l’informatique. Il est passé d’un emploi sans issue à un autre avant de travailler dans des sociétés de conseil en technologie et des start-ups. En 2015, il travaillait dans une start-up de technologie financière lorsque la société d’investissement BlackRock l’a acquise. Il a quitté cet emploi un an plus tard pour créer sa propre société de conseil.

«Je suis absolument terrible en tant qu’employé», a-t-il déclaré. «J’ai des coudes pointus. Je m’ennuie facilement et je dérive dans les voies des autres.