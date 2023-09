Cet exosquelette robotique peut aider les coureurs à sprinter plus vite

L’équipe a testé l’exosuit sur neuf jeunes coureurs masculins, dont aucun n’était considéré comme un athlète d’élite. Ils ont suivi des séances de formation de trois minutes sur le fonctionnement de l’exosuit avant de courir pendant de courtes périodes sur un tapis roulant pour se familiariser avec la sensation de le porter.

Ils ont ensuite sprinté à l’extérieur en ligne droite sur 200 mètres à deux reprises, une fois avec l’exosuit et une fois sans. Ils se reposaient au minimum 30 minutes entre les essais.

En moyenne, les participants ont réussi à parcourir la distance 0,97 seconde plus vite lorsqu’ils portaient la combinaison que lorsqu’ils ne le portaient pas.

Les chercheurs ont observé que moins il fallait de temps aux coureurs pour parcourir la distance, plus ils faisaient de pas, ce qui suggère que l’exosuit contribue à raccourcir la durée du sprint en augmentant la fréquence des pas du coureur.

Forts de leurs découvertes, les chercheurs se sont fixés des objectifs ambitieux. Ils travaillent sur une exosuit personnalisée pour Kyung-soo Oh, un ancien coureur d’élite national sud-coréen qui a pris sa retraite, dans le but de battre le record du monde de course à pied sur 100 mètres. Le record masculin actuel est de 9,58 secondes, établi par le sprinter jamaïcain Usain Bolt en 2009.