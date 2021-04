L’histoire d’Apple apportant iMessage à Android a trouvé un contexte supplémentaire aujourd’hui après avoir approfondi un peu plus les dépositions des dirigeants d’Apple dans leur poursuite contre Epic. Nous savons qu’Epic a réussi à faire admettre à Apple qu’ils ont gardé iMessage hors de la plate-forme de Google, car ils savaient que c’était un bon moyen de garder les utilisateurs sur les iPhones, mais les conversations plus longues montrent qu’Eddie Cue, vice-président senior des logiciels Internet d’Apple et Prestations de service, vraiment voulait apporter leur application de messagerie.

Dans notre précédent rapport, nous avons noté que Cue avait expliqué que 2013 était l’année où ils avaient sérieusement réfléchi à iMessage sur Android et qu’il aurait eu une compatibilité croisée avec iOS. Nous pensons également que mon garçon, Phil Schiller (avec Craig Federighi), l’a abattu très rapidement et c’était surtout la fin.

Cependant, dans une réponse plus longue de la déposition de Cue que Le bord mis ensemble, il a dit qu’il pensait qu’ils «ont vraiment besoin d’amener iMessage sur Android» et qu’ils devraient «aller à plein régime et en faire un projet officiel». Cue pensait qu’ils pourraient potentiellement perdre l’espace de messagerie au profit de Google s’ils ne mettaient pas iMessage sur Android et qu’ils devraient «en faire la norme de l’industrie». Il ne s’inquiétait pas non plus de la façon de le monétiser car ils ont des milliards, des milliards et des milliards de dollars à la banque et «cela ne coûte [them] beaucoup à courir.

À ce stade, cependant, nous doutons que iMessage revienne un jour et que la raison pour laquelle Apple l’a éloigné d’Android porte probablement ses fruits. iMessage verrouille les gens sur les iPhones – c’est le cas. Ils le savent et même sans ajouter Android au mélange, ils possèdent toujours à peu près l’espace de messagerie, du moins aux États-Unis.

Hé, tu te souviens d’Allo?