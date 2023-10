Si vous souhaitez un moniteur de jeu économique mais puissant, cette offre sur l’Acer Nitro mérite d’être considérée, vous donnant accès à une haute résolution et à un taux de rafraîchissement sans coûter une fortune. Bien qu’il coûte généralement 350 $, vous pouvez l’obtenir auprès de Best Buy au prix le plus bas. prix réduit de 170 $. C’est plus de la moitié, même si nous ne savons pas exactement combien de temps cette réduction durera.

Les cartes graphiques attirent beaucoup l’attention lorsqu’on parle de configurations de jeu, mais l’importance du moniteur ne peut être négligée. Le type de moniteur que vous obtenez déterminera en fin de compte le GPU que vous utiliserez probablement.

Bien que l’Acer Nitro de 27 pouces ne fonctionne pas en 4K, mais plutôt à une résolution de 2 560 x 1 440, il fait quelque chose de beaucoup plus impressionnant, atteignant un taux de rafraîchissement de 170 Hz alors que la moyenne est souvent de 120 à 144 Hz. C’est excellent pour un moniteur à petit budget, et si vous êtes un fan de jeux bourrés d’action ou d’e-sports, avoir accès à ce taux de rafraîchissement plus élevé fera une grande différence. Il offre également une luminosité maximale de 250 nits, ce qui, même s’il n’est pas le plus élevé du marché, convient parfaitement à un moniteur économique.

En ce qui concerne la technologie d’affichage, les joueurs seront heureux de savoir qu’elle est livrée avec AMD FreeSync Premium, qui permet d’éviter les problèmes de déchirure d’écran et de bégaiement. L’Acer Nitro prend également en charge le HDR10.

Quelques autres fonctionnalités plus petites qui sont agréables à avoir sont les 20 degrés d’inclinaison et les haut-parleurs intégrés, qui vous évitent d’avoir à vous procurer une paire autonome si vous optez pour une construction ultra-budgétaire. En outre, une chose à garder à l’esprit est que l’Acer Nitro utilise un panneau VA, ce qui signifie des noirs plus sombres et un meilleur contraste, même si cela signifie également des angles de vision généralement pires. Si vous êtes assis juste en face, ce n’est pas un problème.