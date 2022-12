Cet étui magnétique pour clavier Apple pour iPad vaut chaque centime

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

J’ai lutté avec l’idée de acheter un iPad, mais une fois que je l’ai fait, je n’ai jamais regardé en arrière. Une grande partie de ce crédit revient à l’étui Apple Smart Keyboard Folio que j’ai reçu avec mon iPad 11. Bien sûr, le prix catalogue de l’étui est de 179 $, mais pour moi, cela en valait la peine.

Pourquoi c’est un super cadeau : L’Apple Smart Keyboard Folio se fixe magnétiquement à l’iPad et se couple en quelques secondes, vous offrant un accessoire de clavier entièrement fonctionnel (et léger !) avec des touches qui appuient et rebondissent de manière satisfaisante. Cet étui à clavier est plus que suffisant pour que j’affiche l’écran de l’iPad et tape de longs e-mails, travaille sur des documents et effectue des recherches en ligne pendant des heures. Je peux faire la plupart de ce que je voudrais sur un ordinateur portable, mais à une fraction de la taille et du poids.

L’étui clavier Apple Smart Folio se replie également dans un support, avec deux positions que vous pouvez choisir pour caler l’écran. j’ai regardé un parcelle de Netflix et Amazon Prime Video de cette façon. Lorsque vous n’avez pas besoin de taper, vous pouvez replier le clavier et utiliser l’iPad comme liseuse, par exemple.

J’ai passé huit jours en vacances avec mon iPad et cet étui à clavier, ce qui m’a permis de laisser mon ordinateur portable lourd et encombrant à la maison (et aussi d’utiliser l’iPad en vol lors du décollage et de l’atterrissage). Je les ai utilisés ensemble tous les jours depuis lors, lisant les nouvelles tout en sirotant une tasse de thé ou en m’affalant sur le canapé. L’iPad se glisse dans mon sac à main lorsque je suis en déplacement et se transporte facilement d’une pièce à l’autre lorsque je suis chez moi. Je suis étonné de voir à quel point l’iPad est devenu essentiel dans ma vie quotidienne, et cet accessoire de clavier est en grande partie à remercier pour cela.

Ce que vous paierez : Selon l’offre, le boîtier coûte entre 149 $ et 180 $ auprès de détaillants tels que , , et . (Vous pouvez également passer à la pour encore plus de fonctionnalités.)