Cet étudiant moyen qui possède une entreprise de 5 milliards de dollars et qui avait autrefois du mal à terminer sa 5e année rejoint Shark Tank India 3

Deepinder Goyal, le fondateur et PDG de Zomato a rejoint Shark Tank India en tant que nouveau Shark, et son parcours entrepreneurial inspirant aidera sûrement la troisième saison.

La prochaine saison de Shark Tank India est devenue plus intéressante. Après le fondateur d’OYO, Ritesh Agarwal, le fondateur et PDG de Zomato, Deepinder Goyal a rejoint la troisième saison de Shark Tank India. SET India a présenté le dernier requin via le réseau social Shark Tank India.

Sur Instagram, Shark Tank India a publié une promo mettant en vedette les requins existants Namita Thapar, Anupam Mittal, Vineeta Singh et Aman Gupta présentant Deepinder Goyal. Il a été partagé avec la légende : « Toc Toc. Qui est là? PDG. PDG qui ? Zomato ka PDG hoon ! Présentation de @deepigoyal, fondateur et PDG de Zomato, en tant que nouveau Shark ! » La légende disait en outre : « Connectez-vous la semaine prochaine pour une mise à jour et une révélation plus excitantes sur les requins ! La saison 3 de #SharkTankIndia sera bientôt diffusée sur Sony LIV.

Deepider Goyal : Un élève en dessous de la moyenne ?

Né dans la petite ville de Muktsar, au Pendjab, Deepinder Goyal est issu d’une famille de la classe moyenne. Même si ses parents étaient enseignants, il était un élève inférieur à la moyenne. Comme l’a rapporté YoursStory, le père de Deepinder a demandé au directeur de l’école de promouvoir Deepinder en 6e année. Il a été promu en classe supérieure à la demande de son père, mais Deepinder a continué à avoir des difficultés dans son école jusqu’à ce qu’il atteigne la 8e année.

Qu’est-ce que Deepinder a inspiré pour fonder Zomato ?

Lorsque Deepinder a commencé sa vie à l’IIT Delhi, il était déprimé, car il ne faisait plus partie des meilleurs enfants de l’État. Selon un reportage médiatique, Deepinder a révélé pourquoi il a décidé de créer : « J’ai créé une startup parce que je ne voulais pas faire partie de la course effrénée. » Deepinder Goyal a lancé Zomato en 2008. Il détient actuellement une participation de 5,5 % dans la société. Il a dilué ses actions de 7,7 % en 2020 à 5,5 % en 2022.

Valeur nette et évaluation de Zomato

Comme le rapport Moneymint d’août 2023, la valeur nette de Zomato est de 5 à 6 milliards de dollars. La valorisation de Zomato s’élève à 8,59 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de Zomato est de Rs. 9,999. 2 056 milliards.

Deepinder a fait don de Rs 700 crores à…

En 2022, Goyal a reçu des actions d’une valeur de Rs 387 crore en tant qu’ESOP en 2022. Il a fait don de ses bénéfices ESOP d’une valeur de Rs 700 crore à la fondation Zomato qui travaille au profit des partenaires de livraison de l’entreprise. Goyal est également un investisseur en série. Il a investi dans des startups comme SquadStack, Bira 91, HyperTrack et TerraDo.