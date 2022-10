Cet étrange poisson « à visage humain » se répand sur Internet

Notre planète abrite une très grande variété d’espèces, dont beaucoup nous sont inconnues. Surtout, en ce qui concerne les eaux profondes, nous ignorons encore certaines créatures qui nagent dans les profondeurs. De temps en temps, les images d’une créature jamais vue viennent au premier plan.

Une vidéo qui fait le tour en ce moment a à la fois intrigué et effrayé les internautes. Il montre un poisson au visage humanoïde. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le poisson semble avoir un visage qui ressemble à celui d’un humain. Et le fait le plus frappant est qu’il n’a pas été repéré dans les eaux profondes mais plutôt dans un étang.

La vidéo a fait surface sur Internet en 2019, mais a de nouveau été porté à l’attention après que la célèbre page Facebook Unilad l’ait partagé il y a environ deux jours. Selon Daily Mail, une femme visitant le village Miao de Chine est celle qui a enregistré les images.

Dans la vidéo, elle s’exclame à la vue du poisson, qui nage jusqu’au bord de l’étang, mâchant de la nourriture. Les marques sur le poisson ressemblent à un nez, des yeux et une bouche humanoïdes. La femme a d’abord posté la vidéo sur le site de microblogging chinois Weibo, puis elle s’est propagée à d’autres sites de médias sociaux.