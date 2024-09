Cet étrange objectif vintage a un tour dans son sac

Il y a quelques temps, j’ai reçu une mallette en aluminium remplie d’objectifs. J’ai finalement trouvé le temps de tester l’un des objectifs qui y était enfermé. Au début, je pensais qu’il s’agissait d’un objectif 35 mm ordinaire. Mais aussi curieux que je sois, j’ai fait quelques recherches supplémentaires et j’ai découvert que le Novoflex Noflexar 35 mm F3.5 est également un objectif macro. J’ai ensuite dû creuser plus profondément, car jusqu’à présent, je n’avais jamais su que Novoflex vendait des objectifs.

Novoflex a été fondée en 1948 et a commencé à construire des boîtiers et des objectifs pour Leica. De nombreux objectifs ont été fabriqués par Stable Pour Novoflex, le Noflexar 35 était l’un d’entre eux. Il a été lancé en 1962, souvenez-vous-en lorsque vous voyez les images qu’il peut produire sur un capteur moderne de 60 mégapixels. Il est intéressant de noter qu’il a un frère appelé Stäble-Linéogon 1:3,5/35mm. Celui-ci a été conçu pour la monture Leica M39 typique. J’aimerais bien mettre la main dessus aussi.

Cet objectif a une astuce de fête astucieuse : vous pouvez le démonter (en 4 étapes) et le transformer en un objectif macro grand angle ultra-net.

Avec ses 10 lames d’ouverture, il peut créer de magnifiques bokeh pétillants. Une combinaison merveilleuse pour les portraits et les gros plans

mais ce n’est pas tout, il est très léger (184 grammes) et cet objectif est censé être un compagnon parfait pour la photographie IR et UV également.

Avant de pouvoir l’utiliser, il a fallu le nettoyer un peu, mais heureusement, ce fut un travail facile. Je suppose que vous pouvez imaginer que j’étais très excité de l’adapter à mon appareil photo pour capturer quelques images.

Avec cet adaptateur M42 Leica M de K&F Concept, cela devient un peu plus volumineux, c’est pourquoi je serais intéressé d’utiliser la version m39 de Staeble.

Pour voir à quel point cet objectif est incroyablement net, je vous suggère de regarder ma vidéo. Mais je posterai également quelques images ci-dessous.

Comme il s’agit d’un objectif macro 35 mm, il est plus facile de le photographier à main levée. Je l’ai la plupart du temps avec moi, c’est pourquoi j’aime travailler avec. Un autre point positif est le prix, je l’ai vu en ligne à partir de 150 euros. C’est un excellent rapport qualité-prix pour un objectif aussi polyvalent et net.

c’est l’une de mes photos préférées que j’ai prises avec le Noflexar 35. Heureusement, j’ai toujours eu des papillons dans mon jardin et celui-ci a eu la gentillesse de me donner 120 secondes de son temps. J’adore la façon dont l’objectif a rendu cette image, les bulles floues sont ravissantes. J’ai été étonné de la netteté que cet objectif offrait sur le capteur moderne de 60 mégapixels du Leica M11 Il s’agit d’une récolte à 100 % du papillon amiral.

Alors, comment fonctionne-t-il en tant qu’objectif 35 mm normal ? Tant que vous faites la mise au point pour un capteur de 60 mégapixels, il fonctionne très bien. Vous trouverez plus de détails dans ma vidéo.

J’apprécie vraiment le rendu des couleurs de cet objectif.

les bordures sont également très nettes.

Je pense que c’est un objectif formidable pour voyager ou même pour la rue. Comme mentionné dans la vidéo, la bague de mise au point tourne à 360 degrés, mais cela n’est nécessaire que pour les distances rapprochées. Si vous travaillez entre l’infini et un mètre, cela ne représente qu’environ 1/5e de tour. Mais bien sûr, je suis généralement beaucoup plus rapide avec mon Summilux 35 mm et le télémètre. Le viseur Leica Visoflex 2 est un excellent outil pour la mise au point critique, mais de mon point de vue, le télémètre est beaucoup plus rapide.

C’est un exemple où je pensais que j’aurais pu être plus rapide avec un objectif couplé à un télémètre. J’adore le chien 🙂

Il y a une autre chose que j’aime dans cet objectif, c’est qu’il permet de faire des portraits en gros plan en grand angle. Je suis sûr que ce n’est pas pour tout le monde, mais j’aime l’intimité de ces portraits.

J’aime beaucoup le rendu de cet autoportrait. Le regard sérieux et les bulles floues forment une combinaison agréable. J’ai utilisé l’application Leica Fotos sur mon iPhone pour me concentrer sur moi-même. Vous devez me croire, mes cils sont très nets, car je ne vais pas zoomer pour vous montrer toutes mes rides 🙂

