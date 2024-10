Cet étonnant matériau de maison ressemble à un modèle 3D à part entière

L’artiste 3D connu sous le nom de WK042 poursuit sa série de matériaux 3D attrayants avec une nouvelle pièce étonnante qui, à première vue, ne ressemble même pas à un matériau, mais plutôt à un modèle 3D à part entière.

Mettant en valeur la maîtrise de l’artiste en matière de cartes de hauteur, ce matériau s’inspire des maisons traditionnelles à colombages (fachwerk) vues par WK042 lors d’un voyage à Quedlinburg, en Allemagne, capturant parfaitement les façades et les poutres caractéristiques du style architectural d’origine. Pour créer ce matériau, l’artiste a utilisé Substance 3D Designer, avec Marmoset Toolbag utilisé pour le rendu. De plus, WH042 s’est procuré les plantes et les matériaux broyés auprès de Megascans pour compléter la scène d’échantillon.