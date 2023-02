Cet escalier italien est accro à Internet ; Savoir pourquoi

Plusieurs vidéos sur Internet créent l’illusion d’une infrastructure en mouvement alors qu’en réalité, elle est statique. Cependant, ce ne sont que quelques composants de la scène qui donnent l’impression qu’un certain objet bougeait. Une vidéo similaire montrant un escalier en colimaçon qui donne l’illusion de bouger est devenue virale sur Twitter.

La vidéo montre un escalier qui descend en spirale avec des gens qui marchent dessus. À première vue, il semble que l’escalier bouge et que les personnes qui s’y trouvent glissent sur une courroie automatique. Mais en réalité, ce n’est pas le cas. L’escalier ne bouge pas du tout et ce qui ressemble à un tapis roulant pour que les gens se déplacent n’est qu’un effet créé par le mouvement coordonné de la masse dans l’escalier. Étant donné que la plupart des personnes qui marchent dans l’escalier ont le même rythme, il semble qu’elles soient portées vers l’avant et qu’elles ne bougent pas.

Vous pourriez penser que cet escalier tourne. Mais non ! Le mouvement des personnes qui descendent donne à notre cerveau l’impression que l’escalier tourne en sens inverse. Ceci est situé dans le stade San Siro à Milan, Italie#bon weekendSource : M. Soltani pic.twitter.com/BR6q01TpK6 —Pascal Bornet (@pascal_bornet) 8 janvier 2023

La vidéo a été postée par Pascal Bornet avec le texte : « On pourrait croire que cet escalier tourne. Mais ce n’est pas! Le mouvement des personnes qui descendent donne à notre cerveau l’impression que l’escalier tourne en sens inverse. Cet escalier est situé dans le stade San Siro à Milan, en Italie.

La vidéo sur l’illusion de l’escalier italien est devenue virale sur la plateforme de microblogging avec plus de 29 lakh vues et plus de 690 likes. La vidéo a suscité beaucoup d’attention en ligne en raison des visuels intéressants.

Je ne suis pas sûr de le voir de la même manière que vous l’avez décrit, et l’expérience me dit d’écrire sur mon point de vue avant de le perdre – j’ai vu de belles choses tout en me trompant. Je vois les gens immobiles et les bâtiments en spirale (de gauche à droite).— marc (@hezooss) 8 janvier 2023

C’est un effet soigné… je me demande si le designer l’avait anticipé.— Thinky Parts. 🇺🇸🇺🇦 (@thinkyparts) 8 janvier 2023

Pour moi, il semble qu’il tourne vers le bas – donc dans la “bonne” direction…— Bundescanceler ✪ (@oaschgeyge) 9 janvier 2023

Beaucoup d’autres ont trouvé la vidéo tout aussi fascinante et ont pensé jusqu’au bout que le bâtiment bougeait effectivement, mais ce n’est pas le cas.

