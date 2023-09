Cet entrepreneur pakistanais déteste être traité de sosie d’Aishwarya Rai Bachchan et fait face à des réactions négatives

Entrepreneur pakistanais Kanwal CheemaL’ancienne vidéo de est devenue virale, dans laquelle elle a l’air un peu contrariée d’être appelée Aishwarya Rai Bachchan. Dans cette ancienne vidéo, vous pouvez voir Kanwal Cheema s’adresser aux médias, où on lui demande s’il s’appelle Aishwarya Rai, et elle rejette directement la question, disant qu’elle voudrait répondre. Aishwarya Rai Bachchan est l’une des plus belles divas de Bollywood, et il y a plusieurs doubles de l’actrice, et beaucoup l’admirent et se sentent obligés de lui ressembler.

Regardez la vidéo de Kanwal Cheema discutant de la question d’être un sosie d’Aishwarya Rai Bachchan.

Kanwal Cheema est l’un des noms populaires au Pakistan, et elle se félicite de son travail exceptionnel et croit fermement à l’autonomisation des femmes. Cependant, Kanwal reçoit beaucoup de réactions négatives pour s’appeler Aishwarya Rai Bachchan.

Internet reproche à la femme d’affaires d’être arrogante et de prétendre qu’elle ne ressemble pas du tout à Aishwarya et que la diva de Bollywood est de classe mondiale devant elle. Un utilisateur a commenté : « Bakwas h ye isse jyada aachi h humari miss world ». Un autre utilisateur a ajouté : « Pas du tout… Aishwarya est de classe mondiale ». Un autre utilisateur a commenté : » Face à aishwarya ki voice shilpa ki pr harkte wahi hai… Jise puri duniya pasand krti hai unhe ye pasand nhi krti mohtarma.. ». « Pakode jaisi naak hai, ajib se lèvres hai, maila sa rang hai, ye kaha se Ashiwarya lag rahi hai ».

Les fans d’Aishwarya sont également mécontents de la comparaison.