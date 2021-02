Cet ensemble de salon Tie-Dye à 32 $ a 2942 avis cinq étoiles sur Amazon

Voici ce que disent les critiques:

« Oh mon Dieu! Cet ensemble de pyjama est la meilleure chose que j’ai achetée sur Amazon. Ce sont les pyjamas les plus confortables que j’aie jamais possédés. Ils sont si doux à l’extérieur, c’est comme un croisement entre le daim et la polaire, si c’est égal une chose. L’intérieur est comme de la soie. J’avais peur au début que le tissu ne respire pas et que je devienne chaud, mais ce n’était pas du tout le cas! Ils vous gardent au frais! Honnêtement, ils sont si luxueux et confortable, je les porterais toute la journée si je le pouvais. Les instructions d’entretien disent lavage à la main uniquement, mais je les ai lavées sur des tissus délicats et c’était bien. Et le prix est fantastique! Achetez-les. Dans toutes les couleurs. Vous ne serez pas désolé . «

«J’ai acheté mon deuxième ensemble de pyjamas comme celui-ci, j’ai déjà un ensemble de pantalons et je voulais un ensemble de shorts, c’est à quel point j’adore ce pyjama! ils devraient. Les shorts ne sont pas trop courts et ne sont pas trop longs, ils sont juste là où je les aime. Les manches du haut sont d’une bonne longueur (j’ai toujours un problème avec les manches un peu trop courtes), et il tombe juste à ma taille. Le matériau est un matériau plus lourd mais aussi léger si cela a du sens, qui vous garde au chaud lorsque votre climatiseur est en train d’exploser mais qui ne vous fait pas chaud non plus. Ils seront également bons à porter quand il fait plus froid et la maison est belle et bien au chaud, et blottie sous une couverture … tellement confortable! J’achèterai d’autres couleurs dans ces ensembles. «

« THISSSS !!!!! L’ensemble de cet ensemble de pyjama est absolument incroyable, je ne mens pas quand je dis que c’est la chose la plus douce que j’ai jamais achetée. J’ai acheté un moyen parce que j’aime les choses plus grandes Je suis environ 5’6 et Je pèse 132 livres. Vous ne regretterez pas d’avoir acheté ça. «

« Omg, vous avez vraiment besoin de cela dans une pièce froide. C’est un matériau incroyablement doux et beurré, un peu comme une serviette? Et je me rends compte de l’avantage attendu qu’il ne colle pas autant de cheveux à cause du matériau glissant. Quel bonheur accident quand vous avez une perte d’or à la maison? Doit acheter pendant la quarantaine. Je veux dire qu’il est de taille normale. Je porte normalement un petit mais je veux qu’il soit un peu surdimensionné, alors j’ai fini par commander de taille moyenne. «