Cet enseignant retraité du Kerala a construit 200 maisons pour les défavorisés depuis 2005

Le Dr MS Sunil, professeur de zoologie à la retraite du Catholic College de Pathanamthitta au Kerala, est connu pour sa compassion en fournissant un abri aux personnes démunies et défavorisées.

Elle a développé cette passion tout en travaillant comme responsable du programme National Service Scheme (NSS) dans son université. Elle a appris qu’une fille qui faisait des études supérieures dans le même collège, avec sa grand-mère, vivait dans un bidonville de fortune sans porte appropriée. Ému par le sort de la jeune fille, le professeur a décidé de construire une maison pour l’étudiant.

Avec le soutien des étudiants et des collègues, elle a construit la maison au coût de Rs 1,17 lakh en 2005. Depuis lors, il n’y avait plus de retour pour Sunil. L’élève, Asha, est maintenant professeur du secondaire supérieur dans une école publique et vit toujours dans la maison construite par Sunil.

Depuis 2005, la professeure a construit 200 maisons pour les démunis et les démunis et sa 200e maison a été remise à deux veuves, Janaki et Rukmini, à Kavalam dans le district d’Alappuzha au Kerala. Les documents fonciers sont au nom de Janaki (80 ans) tandis que Rukmini est son proche parent. La maison qui a été construite au coût de Rs 5 lakh a été soutenue par la Chicago Malayalee Association (CMA).

Le ministre d’État aux Affaires extérieures de l’Union, V Muraleedharan, a remis la maison à Janaki et Rukmini le 18 avril 2021.

Sunil a déclaré à IANS: «C’est la 200e maison livrée à une famille méritante qui vivait dans une tente délabrée comme un logement. Je suis vraiment très heureux et fier d’avoir pu essuyer les larmes de leurs yeux. «

Le président Ram Nath Kovind lui avait décerné le Nari Shakti Puraskar pour l’année 2018 à l’occasion de la Journée de la femme pour sa contribution exemplaire à la société.

Parlant de la sélection des bénéficiaires, le professeur a déclaré que la sélection est basée uniquement sur la diligence raisonnable sur le besoin et non sur la base de la caste, de la croyance ou de la religion.

Sunil ne s’est pas reposée sur les lauriers qu’elle avait reçus de toutes les sections de la société plutôt que de fournir des maisons aux défavorisés, elle mène également des camps de dons de sang et fournit des kits alimentaires gratuits à 50 familles chaque mois.

Le professeur d’université à la retraite a construit 23 maisons pour ceux qui avaient tout perdu lors des inondations de 2018 et est maintenant en construction d’environ huit maisons, la 201e étant presque prête.

Elle a dit: «Au départ, je devais utiliser mes propres ressources pour fournir des maisons aux nécessiteux, mais progressivement, des gens de toutes les couches de la société ont commencé à soutenir ma cause. Je pense que les gens se manifestent une fois qu’ils découvrent que vous êtes authentique. Je remercie Dieu ainsi que les bons Samaritains qui m’ont soutenu dans la cause. «

Fait intéressant, Sunil a un prénom masculin qui a été une décision prise par son père, feu MM Samuel, qui attendait un petit garçon et avait réservé ce nom pour l’enfant. Cependant, bien que le bébé soit une fille, son père a décidé de l’appeler Sunil.

«C’est un nom intéressant et les gens me posaient toutes sortes de questions sur ce nom donné à une femme, mais je pense que la décision de mon père m’a donné un kilométrage supplémentaire dans la société à ce sujet», a déclaré Sunil.

Résultats des élections fondées sur la circonscription électorale EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam | Pondichéry

Blogs EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam