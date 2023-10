Cet énorme téléviseur mini-LED Hisense 4K de 75 pouces est à plus de 500 $ de réduction aujourd’hui

Lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti des nombreuses sources de divertissement différentes que vous pouvez regarder sur un écran, en obtenir une plus grande est une bonne façon de commencer. Alors pourquoi ne pas vous offrir un téléviseur mini-LED 4K Hisense de 75 pouces et mettre à niveau votre configuration de cinéma maison pour moins de 700 $.

Si ce prix semble bas, c’est parce qu’il l’est. C’est 500 $ de moins que ce qu’il coûte au détail et 100 $ de moins que ce qu’il a été récemment, le ramenant à un nouveau plus bas historique. Vous bénéficiiez déjà de nombreux téléviseurs et fonctionnalités pour votre argent avant cette réduction, mais c’est désormais une offre que vous ne voudrez pas manquer.

La bonne nouvelle commence avec cette toile massive de 75 pouces qui rendra vos émissions de télévision, vos films et vos jeux plus beaux que jamais. Il est bien sûr prêt pour la 4K et dispose d’un panneau mini-LED QLED pour une image, une luminosité et un contraste de grande qualité. La prise en charge de tous les mots à la mode est présente et correcte, notamment Dolby Vision, HDR10 Plus et Hybrid Log-Gamma (HLG). La gradation locale complète permet également de garantir des noirs d’encre lorsque vous regardez du contenu sombre.

En termes de connectivité, il y en a beaucoup. Quatre ports HDMI et une paire de ports USB donnent le coup d’envoi, tandis que les ports Ethernet et RF sont inclus. Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque nous passons au sans fil, avec AirPlay 2 d’Apple et Chromecast de Google inclus.

En parlant de Google, ce monstre Hisense exécute Google TV qui vous donne accès aux applications pour tous vos services de streaming préférés. Netflix, YouTube, Apple TV Plus, Disney Plus et tout le reste sont à portée de clic. Branchez simplement les détails de votre compte et vous regarderez le dernier épisode de cette nouvelle émission à succès en quelques secondes.

Cela dit, il ne vous reste plus qu’à commander. Et profitez de ce nouveau téléviseur !