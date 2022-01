Cet enfant nigérian de 9 ans est le plus jeune milliardaire du monde ; Possède un jet privé, des manoirs

Un enfant africain de neuf ans serait le plus jeune milliardaire du monde, qui voyage à travers le monde dans son jet privé et possède plusieurs manoirs à son nom. Mompha Junior de Lagos, au Nigeria, est devenu propriétaire de son premier manoir à l’âge de six ans seulement. Il a toute une flotte de supercars. Cependant, il est trop jeune pour les conduire et il n’est pas assez grand pour atteindre les pédales des voitures.

Le vrai nom de Mompha junior est Muhammed Awal Mustapha. C’est un « bébé influenceur » avec près de 27 000 followers sur son profil Instagram. Il publie régulièrement sur Instagram montrant son style de vie somptueux à ses followers. Il partage des photos et des vidéos de repas de luxe et de croisière dans un jet privé. Il a de nombreuses voitures, dont une Ferrari, garées devant l’une de ses vastes maisons de luxe.

Muhammed est le fils de la célébrité Internet nigériane multimillionnaire Ismailia Mustapha, qui s’appelle Mompha Senior, rapporte Sun. Mompha Senior fait la navette entre ses domiciles à Lagos et Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il partage régulièrement des photos de son style de vie somptueux avec plus d’un million d’abonnés Instagram. L’une de ses publications Instagram faite par Mompha senior présente Mompha Junior et sa petite sœur Fatima habillées de la tête aux pieds dans la marque Versace. Il les appelait « Chers petits enfants ».

Le millionnaire Mompha senior avait acheté à Mompha Junior son premier manoir le jour de son sixième anniversaire en 2019. Il a appelé ses partisans à respecter son fils en tant qu’enfant de neuf ans qui a « payé l’intégralité de sa cotisation ».

Mompha Senior aurait gagné de l’argent grâce à un bureau de change à Lagos avant de se lancer dans des investissements.

Maintenant, Momha junior fait partie de ces enfants riches du Nigeria qui affichent leurs jets privés et leurs bijoux sur Instagram. Souvent, les gens inondent les sections de commentaires de félicitations et de rêves de devenir comme lui.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.