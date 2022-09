Cet enfant n’a pas envie d’étudier. Internet le trouve pertinent

S’ils en avaient l’occasion, les enfants ne se lasseraient jamais de jouer toute la journée. Mais on ne peut pas en dire autant quand il s’agit d’étudier. C’est drôle comme les enfants trouvent parfois les excuses les plus étranges pour éviter d’étudier. Une de ces vidéos a fait surface sur Internet, dans laquelle on voit un enfant se plaindre à sa mère de devoir étudier.

La vidéo virale a été partagée sur Twitter. Dans le clip, on peut voir un garçon pleurer pendant ses études. On l’entend même dire : “Padhte Padhte Buddha ho Jayaunga (je vieillirai en étudiant toute ma vie).” Dans une réponse chatouillante, sa mère plaisante : « Padh Likh Ke Buddha Hona. Anpad Hoke Kyu Bouddha Hona Hai ? (Acquérez des connaissances en vieillissant. Pourquoi voulez-vous être un vieil homme analphabète ?) »

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Peu de temps après que la vidéo virale ait fait surface sur la plateforme de micro-blogging, elle a laissé Twitterati en deux. Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 4 000 vues et plus de 3 500 utilisateurs l’ont également re-tweeté.

pauvre enfant… s’il vous plaît, rendez l’apprentissage amusant pour les enfants et félicitez-les .. souvent – (@28communiqué) 28 septembre 2022

Dans la section des commentaires de la vidéo, l’un des utilisateurs a écrit : « Pauvre enfant ! s’il vous plaît, rendez l’apprentissage amusant pour les enfants et félicitez-les souvent.

Baat à sahi h shaadi ke baad bhi pdh salut rahe h. Mais abhi bhi travail moins h — Neha (@Neha84756378) 28 septembre 2022

Un autre a commenté en plaisantant : « Baat to sahi h ! Shaadi ke baad bhi pdh salut rahe h. Mais abhi bhi travaille moins hain.

Koi batao iss masum ko nahi padhkar bhi budhdha ho jayega..padhkar mahan budhdha hoga — Anisha (@ Anisha17091458) 28 septembre 2022

Quelqu’un a également souligné: “Koi batao iss masum ko nahi padhkar bhi budhdha ho jayega..padhkar mahan budhdha hoga.”

Avant cela, une autre vidéo avait été publiée par le même compte sur Twitter, qui montrait un lien unique entre un dauphin et un chien. “Sentiment d’aide sans aucun égoïsme. J’aimerais que nous, les humains, soyons là aussi », lit-on dans sa légende. Dans la vidéo, on voit un dauphin sauver la vie d’un chien.

