Cet enfant de 3 ans crée un record en récitant 50 poèmes, 20 chansons

Une fillette de trois ans et demi du district de West Midnapore, dans le Bengale occidental, s’est fait un nom en récitant un nombre record de 50 poèmes en bengali, anglais et hindi sans les regarder. Non seulement cela, Aratrika Ghosh s’est même clairement exprimée. Elle peut même chanter 20 chansons allant de Rabindra Sangeet, de la musique folklorique, des chants de dévotion aux pistes de films. Cet exploit d’un si petit enfant a été reconnu par l’India Book of Records (IBR) qui lui a récemment remis le certificat.

Selon la famille de l’enfant, le 15 mai, l’IBR a confirmé la sélection d’Aratrika et le 19 juin, des fonctionnaires sont venus chez elle pour remettre le certificat et le prix. La liste des prix comprend une médaille d’or, un beau stylo, un certificat officiel du India Book of Records au nom d’Aratrika et quelques autocollants de véhicules portant le logo de l’IBR.

Le père d’Aratrika, Subhankar Ghosh, est enseignant au lycée Chandrakona Jirat, situé dans la ville de Chandrakona du district, tandis que sa mère Tanushree Ghosh est femme au foyer.

Subhankar a déclaré aux médias que sa fille avait une très bonne mémoire même lorsqu’elle n’avait que deux ans. Elle était capable de se souvenir de chaque parent de la famille qu’elle avait vu une seule fois, et la même chose s’est produite avec les incidents. Peu à peu, les membres de sa famille ont reconnu son talent et ont essayé de la pousser en avant, c’est pourquoi elle dirige les étapes de divers événements du quartier depuis l’âge de deux ans.

Alors qu’Aratrika fréquente actuellement une branche de l’école Kidzee située à Ghatal, elle apprend la plupart des choses de sa mère. Depuis que les établissements d’enseignement sont fermés depuis plus d’un an maintenant en raison de la pandémie de Covid-19 à travers le pays, Aratrika s’occupe d’apprendre plus de poèmes et de chansons en plus d’étudier. Ses parents et grands-parents sont ravis de cette énorme réussite du plus jeune membre de la famille.

