Cet employé du gouvernement de Telangana aide les personnes perdues à retrouver leur famille

La pandémie de Covid-19 qui a fait que les humains perdent le contact physique et restent «à six pieds l’un de l’autre» a également vu un rassemblement collectif de l’humanité. Taslima Mohammed, la sous-registraire du district de Mulugu à Telangana, est un exemple de personne qui fait tout son possible pour aider les autres, qui a réuni à elle seule les gens avec leur famille et aidé les enfants défavorisés. Bien qu’elle ait occupé un poste supérieur d’officier officiel dans le groupe II du département de l’enregistrement et des timbres du district, Taslima est connue pour son travail humanitaire dans le district et a réuni environ 21 personnes trouvées dans un état de débilité dans les arrêts de bus et les sentiers des lieux publics avec leurs familles .

Taslima avait commencé à aider les pauvres et les défavorisés dès sa propre enfance, après avoir été inspirée par son père. Née à Ramachandrapuram à Mulugu, Taslima a terminé son troisième cycle en chimie organique et est devenue officier de la Gazette en 2010.

Racontant l’une de ses expériences, Taslima a déclaré à New Indian Express : « C’est arrivé l’année dernière. J’étais sur le chemin du bureau quand j’ai remarqué un vieil homme près de la ville de Mulugu. Lorsque je lui ai parlé, il m’a fourni les coordonnées des membres de sa famille. Avec l’aide de la police, nous l’avons emmené dans son village natal du district de West Godavari. »

Outre son travail humanitaire, Taslima pratique également l’agriculture le week-end depuis un certain temps pour tenter de comprendre les difficultés rencontrées par les petits agriculteurs.

Le week-end, elle travaille dans les fermes et distribue plus tard le salaire journalier de Rs 250 qu’elle reçoit aux ouvriers. Elle a déclaré au New Indian Express : « Ce n’est pas pour de l’argent que je travaille dans les champs. C’est pour ma propre satisfaction. Le bonheur que je reçois en travaillant sur des terres agricoles est bien plus que la joie de travailler au bureau. J’emmène aussi les enfants d’autres ouvriers dans les champs pour leur permettre de se rendre compte du dur travail accompli par leurs parents. Ma mère, mon mari et mes enfants ont toujours soutenu mes principes et mon travail. »

