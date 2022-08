Cet empire médiatique mène la charge dans la guerre de propagande américano-chinoise

La myriade de médias de Rupert Murdoch déploie des efforts concertés pour soutenir les récits anti-Pékin

Milliardaire américain d’origine australienne, l’empire médiatique mondial de Rupert Murdoch a toujours mené la charge en poussant les récits anti-chinois dans les médias occidentaux. Englobant une longue liste de médias très influents, y compris la télévision et la presse écrite dans les camps libéraux et conservateurs, la liste des points de discussion visant Pékin est immense.

Par exemple, le comité de rédaction du Wall Street Journal a affirmé lundi que la Chine «paie pour les erreurs politiques du chef du parti communiste,» faisant référence au président chinois Xi Jinping. L’éditorial soutient que l’économie mondiale, y compris celle de la Chine, ralentit et que «les dernières données publiées lundi sur le ralentissement de la croissance chinoise feront écho dans le monde entier” car “la réponse de Pékin suggère que ses dirigeants sont à court d’idées pour arrêter le déclin.

La pièce poursuit en déplorant la Chine “dynamique zéro-Covid», qui a objectivement sauvé des millions de vies et rendu les chaînes d’approvisionnement chinoises résilientes et fiables pour les investisseurs mondiaux.

Il n’a pas mentionné, par exemple, un rapport de janvier de Citigroup, basé sur trois enquêtes menées par la Chambre de commerce américaine en Chine, la Chambre de commerce de l’UE en Chine et l’Organisation japonaise du commerce extérieur, qui a révélé que tous les trois placent la Chine comme leur pays préféré. spot d’investissement spécifiquement en raison de sa stratégie de confinement COVID-19.

L’éditorial du WSJ visait également un «répression de la spéculation immobilière » cela nuit apparemment à la moyenne des gens alors que les prix de l’immobilier baissent. Il note, «L’immobilier est la principale source d’épargne pour de nombreuses familles chinoises.» Cependant, il ne mentionne pas que la flambée des prix de l’immobilier, tout d’abord, montre toutes les caractéristiques malsaines d’une bulle – mais qu’elle éloigne également les jeunes de l’accession à la propriété partout dans le monde.

En fait, le WSJ n’entre même pas dans les détails pour citer la réponse de Pékin à ses défis économiques en plus de dire “relance monétaire.« Un simple point de départ aurait pu être un rapport de la réunion du Bureau politique central du Parti communiste chinois du 28 juillet qui abordait exactement ces mêmes questions, y compris ce que le WSJ a cité comme une question de demande.

Couplé à ce à quoi ressemble la couverture régulière de la Chine par la presse écrite appartenant à Murdoch, on ne peut s’empêcher de penser que tout est fait exprès. Permettez-moi de donner quelques exemples plus notables.

Que diriez-vous lorsque le New York Post, propriété de Murdoch, a publié une chronique du sénateur du Missouri Josh Hawley qui affirmait bizarrement que l’Amérique adoptait “cotes de crédit social” comme “la dernière importation d’entreprise de la Chine communiste “ malgré le fait que non seulement il n’y a pas de système de crédit social orwellien global en Amérique, il n’y en a même pas un en Chine – comme le soutient Vincent Brussee, analyste au Mercator Institute for China Studies.

Ou, pour ne pas être en reste par sa publication sœur, lorsque le WSJ a publié une chronique d’opinion en octobre 2021 – cette fois donnant de l’air à la tristement célèbre théorie de l’origine des fuites de laboratoire de COVID-19. Le chroniqueur du Los Angeles Times et lauréat du prix Pulitzer Michael Hiltzik a magistralement démantelé cet article de propagande, notant que les deux auteurs de l’article du WSJ ne sont même pas des virologues de formation.

“La section d’opinion du Wall Street Journal souhaite dépeindre la Chine comme une entité sinistre, et la pandémie a été un gourdin superlatif à utiliser contre un pays qui est devenu une menace puissante pour la primauté économique mondiale de l’Amérique”, Hiltzik a conclu, ajoutant que de tels articles ne feraient qu’embarrasser les journalistes sérieux du WSJ.

Cependant, il est difficile de discerner exactement à quels journalistes sérieux Hiltzik aurait pu faire référence, car lorsqu’il s’agit de Chine, les médias de Murdoch s’appuient sur des personnalités comme Wenxin Fan ou Didi Tang, avec respectivement le WSJ et le Times de Londres, qui portent de l’eau pour l’impérialisme américain en diffusant les récits de “Liberté pour Hong Kong” ou « Génocide ouïghour ».

Ce qui est d’autant plus sinistre à propos des médias appartenant à Murdoch, comme on l’a appris dans un rapport de mai 2020 du Sydney Morning Herald, c’est tout le complexe symbiotique qui entoure les récits qu’ils poussent. Ce rapport a révélé que le Daily Telegraph, propriété de Murdoch en Australie, a publié un rapport basé sur un rapport de 15 pages “dossier” apparemment divulgué d’une agence de renseignement, montrant prétendument que la Chine avait détruit des documents liés au coronavirus à Wuhan, mais le «dossier» s’est avéré très suspect et apparemment basé sur des informations entièrement publiques, sans aucune implication des services de renseignement.

Notamment, ce reportage a été repris et utilisé par des figures de proue de la sécurité nationale américaine et a déclenché un débat politique sérieux en Australie et aux États-Unis. Nous ne parlons même plus de désinformer le grand public, mais de vrais responsables gouvernementaux et de personnes au pouvoir. Cela montre les dommages que la désinformation peut causer à la société – et pourquoi les gens devraient réfléchir à deux fois avant de la consommer.