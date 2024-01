Cet écran de 6,8 pouces est le moyen le plus simple d’ajouter Android Auto à n’importe quelle voiture pour moins de 100 $

Écran de voiture à écran tactile pliable Mesay de 6,8 pouces 96 $ 160 $ Économisez 64 $ Pour les utilisateurs d’Android Auto, l’écran tactile pliable de Mesay offre un moyen intuitif et sûr d’utiliser votre téléphone en conduisant. Doté de fonctionnalités telles que la prise en charge de la caméra de recul, des assistants vocaux mains libres et de multiples façons de vous connecter, y compris Bluetooth, vous pourrez rester connecté sans jamais quitter la route des yeux.

Si vous êtes comme moi et que vous possédez une voiture plus ancienne qui n’offre pas d’affichage, il est probable que vous ne sachiez pas à quel point Android Auto peut être incroyable. Lorsqu’il est synchronisé avec un téléphone Android, Android Auto utilise essentiellement le système d’infodivertissement de votre voiture pour donner accès aux fonctionnalités intelligentes de votre téléphone telles que les applications de navigation, les assistants vocaux, etc.





L’inconvénient est que si votre voiture ne dispose pas d’un système d’infodivertissement ou d’un écran intégré, vous n’avez vraiment aucun moyen d’accéder à ces fonctionnalités sans décrocher votre téléphone pendant que vous conduisez (quelque chose que personne ne devrait faire, comme, jamais). Cependant, il existe des écrans externes que vous pouvez obtenir, comme cet écran tactile pliable Mesay de 6,8 pouces, qui vous permettent de profiter pleinement de votre téléphone sans jamais avoir à quitter la route des yeux.





Pourquoi cet écran tactile pliable Mesay avec support Android Auto en vaut la peine

Votre téléphone offre de nombreuses façons de rendre la conduite beaucoup plus agréable, n’est-ce pas ? Applications et systèmes de navigation, écoute de votre musique et podcasts préférés via une liste de lecture Spotify, à vous de choisir. Cependant, sans aucun moyen d’accéder à tout cela via un écran dans votre véhicule, vous devez détourner les yeux de la route et utiliser votre téléphone.

Non seulement c’est dangereux, mais c’est pour le moins encombrant, ce qui rend assez difficile le passage d’une chanson à l’autre, la vérification des messages ou l’activation de la navigation lorsque vous n’êtes pas sûr de l’endroit où vous allez. Choisir un écran compatible Android Auto vous permet d’accéder aux fonctionnalités de votre téléphone pendant la conduite, via l’écran tactile ou les commandes vocales, de manière plus sûre et beaucoup plus intuitive.

Ce qui est génial avec l’option Mesay, c’est qu’elle peut se connecter à votre téléphone de plusieurs manières, notamment par synchronisation via Bluetooth, pour une utilisation mains libres via Google Assistant et des commandes vocales. Vous pouvez même refléter l’affichage de votre téléphone à l’aide de Screen Cast, afin de pouvoir accéder rapidement à vos applications préférées, consulter vos messages, passer des appels et bien plus encore.

Nous avons rédigé un explicatif détaillant ce qu’Android Auto peut faire, mais considérez-le comme un système pseudo-intelligent pour votre voiture. La plupart des véhicules les plus récents intègrent la prise en charge d’Android Auto ou d’Apple CarPlay, qui se connecte à un téléphone compatible pour fournir ses fonctionnalités directement via la voiture elle-même. Cependant, les voitures plus anciennes n’ont généralement rien de tout cela, donc un écran comme celui de Mesay ouvre de nombreuses façons pour vous aider à rester connecté pendant les déplacements.

Les prix sur ces écrans peuvent varier et, généralement, celui de Mesay coûte environ 160 $ ​​de sa poche. C’est pour le moins cher, mais c’est un investissement qui en vaut la peine à long terme. Ainsi, avec seulement 96 $ de plus chez StackSocial, c’est un accessoire incontournable pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur voiture avec une connectivité supplémentaire à un bon prix.