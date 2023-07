Cet e-mail Amazon Prime Day pourrait être une arnaque, avertissent les experts

NEW YORK – Amazon Prime Day est arrivé. Et, une fois de plus, les experts mettent en garde les consommateurs contre les arnaques.

Les escroqueries ciblant les acheteurs en ligne – souvent en se faisant passer pour des entreprises comme Amazon et d’autres grands détaillants – ne sont pas nouvelles. Mais les tentatives de phishing augmentent au milieu des dépenses importantes observées lors d’événements de vente importants – du Black Friday au Prime Day, bien sûr, selon le Better Business Bureau.

« C’est un moment important dans le calendrier du commerce de détail », a déclaré Josh Planos, vice-président des communications et des relations publiques au Better Business Bureau, à l’Associated Press. « Et à cause de cela, cela représente une énorme opportunité pour un escroc, un escroc ou même simplement une entreprise ou une organisation contraire à l’éthique de capitaliser sur le moment et de séparer les gens de leur argent durement gagné. »

Prime Day, un événement à prix réduit de deux jours, débute mardi et se termine mercredi. Dans des directives publiées la semaine dernière, le Better Business Bureau a rappelé aux consommateurs de faire attention aux sites Web similaires, aux publicités sur les réseaux sociaux trop belles pour être vraies, aux e-mails ou appels non sollicités et plus encore près de Prime Day et d’autres événements de vente ce mois-ci au-delà d’Amazon.

Scott Knapp, directeur mondial de la prévention des risques acheteurs chez Amazon, identifie deux escroqueries que l’entreprise a vues ces dernières années autour de Prime Day : l’adhésion à Prime et les canulars de confirmation de commande.

L’année dernière, par exemple, des personnes ont déclaré avoir reçu des appels ou des e-mails non sollicités disant qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec leur abonnement Prime. Ensuite, on leur a demandé des informations de paiement, comme une carte de crédit, et parfois des identifiants de connexion, a expliqué Knapp – ajoutant qu’Amazon « ou toute entreprise réputée » ne demanderait pas ces détails de cette manière.

Exhorter les consommateurs à confirmer une commande qu’ils n’ont pas passée est également une tactique courante à cette période de l’année, ajoute-t-il. Les escrocs peuvent choisir quelque chose de cher, comme un smartphone, pour attirer l’attention et demander à nouveau des informations de paiement ou envoyer un lien malveillant.

« Nous vendons beaucoup de choses et les gens connaissent le nom (Amazon) », a déclaré Knapp à l’AP. « Les mauvais acteurs essaient d’en profiter. »

Bien sûr, il existe de nombreuses arnaques supplémentaires – il est difficile d’identifier plus de détails pour le Prime Day de cette année avant qu’il ne commence. Pourtant, ajoutent les experts, les escroqueries se répètent souvent année après année.

« En règle générale, les os restent les mêmes », a déclaré Planos, soulignant la répétition des fausses escroqueries à la livraison, du phishing par e-mail et plus encore. « C’est toujours un stratagème pour séparer les consommateurs de (leurs) informations personnelles et de paiement. »

Mais les canulars en ligne évoluent également constamment pour devenir plus sophistiqués, avertissent Planos et d’autres. Cela signifie que les images peuvent sembler plus légitimes, les messages texte peuvent sembler plus convaincants et les faux sites Web commencent à ressembler beaucoup à vos destinations de magasinage typiques.

L’intelligence artificielle « commence également à s’infiltrer », a déclaré Knapp. « Mais ils suivent toujours les mêmes approches. C’est juste maintenant qu’une machine remplit peut-être l’e-mail ou le texte. »

Selon les données de février de la Federal Trade Commission, les consommateurs ont déclaré avoir perdu environ 8,8 milliards de dollars à cause de la fraude en 2022, soit un bond de 30 % par rapport à 2021. Les escroqueries aux achats en ligne étaient la deuxième forme de fraude la plus signalée, après les escroqueries par des imposteurs, a déclaré la FTC.

La FTC et le Better Business Bureau fournissent aux consommateurs des conseils pour éviter les escroqueries toute l’année. Les conseils incluent le blocage des messages indésirables, le fait de ne pas donner d’informations financières aux appelants non sollicités et la vérification des liens avant de cliquer – les sites Web sécurisés, par exemple, auront « HTTPS » dans l’URL, note Planos, jamais « HTTP ».

Les escrocs vous poussent souvent à agir immédiatement, disent les experts. Il est important de faire une pause et de faire confiance à votre instinct. Les experts exhortent également les consommateurs à signaler les escroqueries aux régulateurs.

Au-delà des escroqueries qui se font passer pour des entreprises ou des détaillants, il est également important de se méfier des produits contrefaits et des faux avis que l’on peut trouver sur les sites de détaillants en qui vous pourriez avoir confiance. Ce n’est pas parce que vous faites des achats sur Amazon, par exemple, que vous achetez sur Amazon, car le géant des achats en ligne, comme eBay, Walmart et d’autres, possède de vastes marchés tiers.

La qualité et l’apparence des produits contrefaits ont considérablement augmenté ces dernières années, note Planos, ce qui rend l’activité difficile à surveiller. Une bonne règle empirique consiste à regarder le prix – si le produit est vendu à moins de 75% de son taux de marché annuel « c’est un assez gros drapeau rouge », ajoute-t-il.

Les vendeurs sommaires peuvent apparaître sur différentes plateformes, y compris des sites comme Amazon, « tout le temps », a déclaré Planos, exhortant les consommateurs à consulter les entreprises sur le site Web du Better Business Bureau. Comme d’autres escroqueries, les produits contrefaits peuvent augmenter autour de périodes de dépenses élevées comme les vacances ou, encore une fois, à proximité d’événements de vente comme Prime Day.

Dans un contexte de pression croissante pour lutter contre les produits contrefaits, Amazon a signalé s’être débarrassé de millions de produits contrefaits au cours des dernières années et a empêché des milliards de mauvaises listes de se rendre sur son site. En 2022, la société a déclaré que plus de 6 millions d’articles contrefaits avaient été « identifiés, saisis et éliminés de manière appropriée ».

Dans un communiqué envoyé à l’Associated Press lundi, le géant du commerce électronique basé à Seattle a déclaré qu’il avait une « tolérance zéro » pour les produits contrefaits et les faux avis, notant que la société avait bloqué plus de 200 millions de faux avis présumés en 2022.

Les clients peuvent également signaler de fausses critiques et d’autres escroqueries sur le site Web d’Amazon, a déclaré Knapp. Pour les « rares » cas où un client achète « un article qu’Amazon détecte comme contrefait », a ajouté la société, « nous contactons le client de manière proactive, l’informant qu’il a acheté un produit contrefait et nous remboursons intégralement son achat ».