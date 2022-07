Cet avocat new-yorkais parcourt le monde avec ses trois chats

Voyager avec des animaux de compagnie est l’une des activités les plus agréables. Cependant, peu de propriétaires d’animaux de compagnie le préfèrent en raison des tracas qu’il peut induire pendant le voyage. Mais pour Dan Nguyen, c’est du gâteau.

Dan, qui est un avocat basé à New York, parcourt le monde avec sa femme et ses trois chats – Spongecake, Donut et Mocha. Une page Instagram dédiée à leurs excursions documente les moments que le couple passe avec leurs chats en parcourant le monde.

Transportant le trio à fourrure dans leurs sacs à dos désignés, Dan, maintenant, a du mal à ne pas voyager sans eux. « Nous ne pouvions tout simplement pas penser à voyager sans eux. Ils sont devenus notre famille », a déclaré Dan à la BBC. Il a dit que ses chats se sont maintenant habitués à ces voyages internationaux et sont si confortables qu’ils s’assoupissent souvent.

Parlant du début de leur voyage, Dan a déclaré: «Au départ, ils étaient juste dans leur sac à dos. Alors, ils se sont habitués au bruit. Petit à petit, nous les avons sortis de leurs sacs à dos. Les trois chats et leurs parents ont visité 10 endroits en Europe et aux États-Unis d’Amérique.

En parlant de leur destination préférée, Dan affirme que les chats adorent Venise. “Il y a quelque chose à propos des canaux et de l’air où ils sont juste très, très curieux de toute la situation et donc ils sont juste fascinés par ça”, a-t-il déclaré.

Bien que Dan et ses félins semblent assez à l’aise pour voyager, c’est souvent une question de responsabilité pour le propriétaire lorsqu’ils voyagent avec leurs animaux de compagnie. Il est important que votre animal de compagnie soit familiarisé avec l’agitation à laquelle il est soumis pendant son voyage. Comme l’a dit Dan, le processus doit être progressif, en ce sens qu’il faut commencer par de courts trajets avant de planifier une longue excursion.

