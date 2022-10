Cet avocat bispirituel utilise TikTok pour pousser au-delà de la réconciliation – et vers l’action

Comme ça arrive24:19Cet avocat bispirituel utilise TikTok pour pousser au-delà de la réconciliation – et vers l’action

Kairyn Potts ne se considère pas comme célèbre, mais ses nièces insistent sur le fait qu’il l’est très certainement.

“Je les adore. Ils sont totalement, genre, mes plus grands fans et ils se disent : ‘Oh mon Dieu, mon oncle est célèbre !’ Et c’est tellement drôle, parce que ce n’est pas le cas”, a déclaré Potts, 29 ans. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Mais la portée et l’influence de la star d’Internet sont indéniables.

Défenseur des jeunes et ancien travailleur social de la nation Alexis Nakota Sioux près d’Edmonton, il a amassé des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram, Twitch et TikTok. Il co-anime également la série Snapchat Récupéré(e) avec Marika Sila, qui explore la culture autochtone à travers une perspective gen-Z.

Ses vidéos sont à la fois divertissantes et éducatives, mêlant comédie, tranche de vie, militantisme et information. Et il est l’un des nombreux créateurs autochtones qui ont construit un large public sur ces plateformes.

“J’ai su que les peuples autochtones étaient créatifs toute ma vie, mais il semblait que le public n’avait pas vraiment eu la chance de voir cela”, a déclaré Potts.

« Il n’est pas exagéré de dire que la représentation, comme le type de représentation qui se produit sur les médias sociaux pour les jeunes Autochtones, sauve des vies. Parce que, pour une fois, nous voyons en quelque sorte des possibilités.

Ces possibilités sont évidentes partout au pays. Jocelyn Joe-Strack, un TikToker d’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré à CBC North que la plateforme l’avait aidée à traverser la pandémie et à rester sobre. Michelle Chubb, une TikTokker crie de la nation crie Bunibonibee au Manitoba, a déclaré à CBC Winnipeg que cela lui permet de partager sa culture avec un public de milliers de personnes. Hovak et Braden Johnston, un duo inuit mère-fils TikTok, affirment que la création de vidéos ensemble les a aidés à se rapprocher.

Pour Potts, la représentation est doublement importante car une personne bispirituelle.

“Le plus grand enseignement que j’ai reçu en tant que personne bispirituelle est que je suis quelqu’un qui construit une communauté. Je suis l’un de ces intermédiaires, comme on dit – quelqu’un qui en quelque sorte comble les écarts et rassemble les gens. Et je prends vraiment ça au sérieux.”

“Action de réconciliation”

Potts s’est assis avec Köksal à Toronto, où il vit maintenant, quelques jours avant Deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation au Canada une fête fédérale pour se souvenir de la atrocités commises contre les enfants autochtones dans les pensionnats du Canada .

Lorsqu’on lui a demandé si des plateformes comme TikTok pouvaient être un lieu de réconciliation, il a répondu : “Oui et non”.

“Même le mot réconciliation, je l’appelle le mot R. Je ne sais même pas si j’aime ce mot”, a déclaré Potts.

“J’ai vraiment préféré l’appeler réconcili-action, car il y a une sorte de dichotomie étrange en ligne où il y a beaucoup d’apprentissage et beaucoup de contenu qui est expulsé… mais quelqu’un peut simplement continuer à faire défiler et ensuite, comme, rien ne change vraiment, droit?”

REGARDER | Kairyn Potts et Marika Sila sur la réalisation de leur série Snapchat :

Lorsqu’il publie du contenu sur des questions de justice sociale, il se termine généralement par un appel à l’action – quelque chose à lire, une cause à soutenir, un endroit où faire un don.

“Je ne sais pas ce que c’est, mais j’en ai vraiment marre de, comme, l’inaction quand il s’agit de choses qui sont super, super importantes. Et là où il y a beaucoup de gens prêts à aider – j’aime appeler ça de l’aide, car elle se faisait attendre depuis longtemps. Et, vous savez, le Créateur sait que nous en avons besoin. »

L’impact durable de la protection de l’enfance

Dans l’une de ses vidéos les plus virales, Potts décrit avec des détails atroces l’histoire d’un jeune garçon enlevé à sa familledépouillé de sa culture, contraint d’apprendre les enseignements catholiques et abusé par ceux qui ont juré de le protéger.

“À ce moment-là, vous pensez sans doute que je parle du système des pensionnats indiens ici au Canada. Sauf que je ne parle pas de cela”, dit-il dans la tournure de la vidéo.

“Ce garçon dans cette histoire auquel je faisais référence? C’était moi. Tout cela s’est passé en 2000. Et cela continue de se produire aujourd’hui.”

Il fait référence à son expérience dans le système de protection de l’enfance.

“Cette vidéo contient des centaines, voire des milliers, de commentaires de personnes disant simplement : “Cela m’est arrivé. C’est arrivé à mes frères et sœurs. C’est arrivé à mon meilleur ami””, a déclaré Potts.

Les peuples autochtones sont l’une des populations à la croissance la plus rapide au Canada et représentent 7,7 % des enfants de moins de 14 ans. Malgré cela, 53,8 % des enfants en famille d’accueil sont autochtones, selon les données de 2021 de Statistique Canada.

“Tous les Autochtones connaissent quelqu’un qui est pris en charge”, a déclaré Potts. “Et ce n’est même pas exagéré à dire, et c’est vraiment triste.”

Je pense que les jeunes, nous croyons que la vie vaut la peine d’être vécue et qu’elle va s’améliorer. Mais parfois, vous avez juste besoin de l’entendre, et parfois vous avez besoin de l’entendre de quelqu’un qui est également passé par là. – Kairyn Potts, défenseure des jeunes et créatrice de contenu

En tant que créateur de contenu axé sur les jeunes avec une plate-forme massive, il dit qu’il est important pour lui de se connecter avec les jeunes Autochtones au sujet de leurs luttes – car ce sont aussi ses luttes.

Il est aux prises avec la toxicomanie dans sa famille. Son père est parti avant sa naissance et sa mère est morte quand il était jeune. En conséquence, il était dans et hors du système d’accueil et a connu l’itinérance à l’adolescence.

“Donc, en quelque sorte, toute la gamme d’adversités que traverse un jeune autochtone”, a-t-il déclaré.

“L’une des choses les plus courageuses que j’ai jamais faites dans ma vie a été de continuer alors que je ne le voulais pas. Et je sais que chaque jour que je suis ici est un privilège, et que vieillir est un privilège refusé à tant de jeunes autochtones.

“Je pense que les jeunes, nous croyons que la vie vaut la peine d’être vécue et qu’elle va s’améliorer. Mais parfois tu as juste besoin de l’entendreet parfois vous avez besoin de l’entendre de quelqu’un qui est également passé par là.”

“Le rire est un médicament”

Mais son contenu n’est pas tout noir. Loin de ça, en fait.

Dans une vidéo, il parodie une scène célèbre de Le diable s’habille en Prada à travers le point de vue de une tante autochtone — un de ses personnages réguliers.

En autre, il invite ses téléspectateurs alors qu’il chante et danse jusqu’à Harvey’s pour manger un morceau.

“Nous l’avons dit un million de fois. Le rire est un médicament. Le rire est l’un de nos médicaments sacrés”, a déclaré Potts.

C’est même dans sa bio : “Rire fort et souvent.”

“Le rire indigène est l’objectif”, a-t-il déclaré. “Et c’est quelque chose que je fais une tonne dans ma vie, c’est rire.”

Kairyn Potts, une jeune défenseure bispirituelle des Autochtones, utilise TikTok pour éduquer et divertir. (ohkairyn/TikTok)

Potts élargit également son répertoire au-delà des médias sociaux. Il a cofondé une organisation de jeu autochtone appelée Neechi Clan. Il travaille sur une série Web sérialisée, qu’il espère publier l’année prochaine. Il écrit un long métrage.

Et pendant qu’il fait son travail, il veut aider d’autres jeunes Autochtones à explorer leur propre créativité et à raconter leurs propres histoires.

“Il y a tellement de choses que je vis là-bas que je veux juste, comme, canaliser toutes ces informations vers les jeunes qui sont de ma communauté, mais aussi juste sur l’île de la Tortue en général, parce que nos jeunes autochtones, ils littéralement sont l’avenir”, a-t-il déclaré.

“Il y a tellement d’opportunités à portée de main. Et elles ne devraient pas être des rêves, elles devraient être des objectifs.”

Après tout, ce sont ses jeunes nièces qui l’ont convaincu de rejoindre TikTok. Et c’est eux qui comptent.

“Ce sont eux que je veux impressionner, vous savez. Ce sont eux que je veux me regarder et dire, comme, ‘Je veux être comme ça'”, a-t-il dit.

“C’est donc un honneur, honnêtement. Je me sens vraiment chanceux de pouvoir être cette personne pour eux.”

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.