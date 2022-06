Cet avis en ligne est-il réel ? Ne comptez pas sur les entreprises technologiques pour vous informer sur les contrefaçons

Des millions de consommateurs utilisent les avis en ligne, même pour sélectionner des médecins et des dentistes. Cependant, ces avis peuvent être faux et les consommateurs ne peuvent pas compter sur des entreprises technologiques comme Google et Meta (Facebook) pour s’assurer que les avis médicaux et dentaires qu’ils proposent sont authentiques.

CTV News a récemment diffusé un segment choquant sur un cabinet dentaire d’Etobicoke recevant des centaines de fausses critiques Google et Facebook. J’enquête sur la fraude aux avis en ligne depuis plus de quatre ans, et le rapport de CTV était basé sur mes recherches. CTV a transmis mes conclusions à Google, qui a ensuite répondu qu’il avait « pris des mesures concernant les avis frauduleux, notamment en supprimant le contenu enfreignant la politique et en suspendant les comptes d’utilisateurs associés ». Cela semble être le cas. Lorsque j’ai effectué mon analyse le 11 mai, le cabinet dentaire avait 390 avis Google. Le 15 juin, il en comptait 212.

Pourquoi a-t-il fallu un enquêteur extérieur – avec des outils pas plus avancés que des globes oculaires et des feuilles de calcul – et une enquête médiatique pour forcer Google à agir ? J’ai pu voir que le cabinet dentaire avait accumulé 180 avis Google cinq étoiles en deux jours début mai. Les algorithmes et ingénieurs sophistiqués de Google ne pourraient-ils pas détecter une activité aussi manifestement suspecte ?

J’ai noté la même séquence d’événements plusieurs fois dans mes recherches. Je trouve une entreprise bénéficiant de faux avis, un journaliste interroge Google à ce sujet et Google supprime certains avis. Il s’agit d’une approche réactive, et non proactive, de la prolifération de fausses critiques en ligne par le géant de la technologie multimilliardaire. Le commentaire supplémentaire de Google à CTV était ironique : « Nous surveillons de près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les contenus frauduleux. » Surveiller, peut-être. Agir, pas tellement.

Facebook n’est pas mieux. Le cabinet dentaire a recueilli 195 avis cinq étoiles sur Facebook en trois jours début mai. J’ai tracé 30 de ces prétendus patients dentaires de Toronto sur une feuille de calcul avec d’autres entreprises qu’ils avaient examinées sur Facebook. Vingt-quatre de ces 30 patients avaient examiné les mêmes nettoyeurs à sec de Floride. Dix-huit avaient passé en revue le même serrurier du Texas. Quinze avaient passé en revue le même serrurier du Maryland. Pas crédible. De plus, les textes de ces 30 avis Facebook pour le cabinet dentaire sont tous apparus dans les avis Google sous des noms différents.

Un porte-parole de Meta a déclaré à CTV qu’il avait « désactivé plusieurs comptes pour partager de fausses critiques et supprimé les critiques qu’ils avaient publiées ». Alors que le cabinet dentaire a apparemment supprimé sa page Facebook après avoir été contacté par CTV, j’ai trouvé 23 de ces 30 patients dentaires et leurs fausses critiques pour les autres entreprises sur ma feuille de calcul toujours actives sur Facebook. Voilà pour une réponse Facebook vigoureuse.

Même lorsque Google et Facebook suppriment tardivement les faux avis, ils ne parviennent pas à alerter les consommateurs de leurs actions. Tout consommateur envisageant le cabinet dentaire d’Etobicoke voudrait sûrement savoir que Google vient de supprimer près de 180 de ses avis cinq étoiles pour faux. Pourtant, la pratique conserve toujours une note Google stellaire de 4,9 étoiles, basée sur ce qui est sans aucun doute de nombreuses fausses critiques. Facebook ne fournit également aucun avertissement aux consommateurs lorsqu’il supprime les faux avis.

Étant donné que les entreprises surprises à accumuler de fausses critiques ne reçoivent aucune sanction évidente de Google et Facebook autre que la perte de ces critiques, la contrefaçon recommence souvent. Les perdants de ce jeu injuste sont les consommateurs et les entreprises honnêtes. Les gagnants incluent les entreprises qui trichent, les spécialistes du marketing peu scrupuleux qui organisent les fausses critiques (souvent via des sollicitations et des messages privés sur des plateformes telles que Facebook) et les entreprises technologiques qui récoltent des dollars publicitaires, que les critiques soient vraies ou fausses.

Les fausses critiques contribuent à l’érosion de l’éthique des affaires, car les entreprises plus honnêtes se sentent obligées de tricher pour être compétitives dans le marketing en ligne.

Parce que les entreprises technologiques et les sites d’avis ont montré peu d’incitations à nettoyer par eux-mêmes les avis frauduleux en ligne, ils ont peut-être besoin de plus d’incitations. Les législateurs d’Ottawa et de Washington ont a parlé à propos de tenir les entreprises technologiques responsables du contenu de tiers sur leurs plateformes, mais les défenseurs des consommateurs doivent contrer le lobbying de l’industrie pour transformer ce discours en action. En attendant, les consommateurs doivent se fier aux avis de personnes réelles plutôt qu’à des avis virtuels.

