Cet aveugle se bat depuis des années pour obtenir des «ordonnances parlantes» dans sa pharmacie locale

Dean Steacy se bat depuis cinq ans pour que sa pharmacie Rexall locale adopte la technologie de « l’étiquette d’ordonnance parlante ».

L’homme de Gatineau, au Québec, est aveugle depuis 17 ans, prend de l’insuline et jusqu’à 10 comprimés par jour pour le diabète et les affections connexes.

Il doit parfois compter sur les autres pour l’aider à gérer ses médicaments. Le manque d’indépendance “enlève en quelque sorte une partie de votre dignité”, a-t-il déclaré à Go Public.

Et, parce qu’il ne peut pas voir ses ordonnances, il risque toujours de prendre trop, trop peu ou même les mauvais médicaments. Une erreur d’insuline, dit Steacy, peut avoir de graves conséquences.

“Si j’en prends trop ou pas assez, je peux faire un choc diabétique ou une hypoglycémie.”

Il dit que c’est aussi une lutte pour s’assurer qu’il obtient et peut commander à nouveau le bon médicament.

C’est là que ScripTalk entre en jeu ; une technologie qui utilise une puce radiofréquence attachée au fond d’une bouteille de prescription. Elle comporte les mêmes informations qu’une étiquette d’ordonnance, notamment la posologie, les instructions, les avertissements et le nombre de recharges, qui peuvent être lues à haute voix par un lecteur ou un smartphone.

Il est disponible au Canada depuis 2010.

Steacy fait pression sur Rexall pour adopter la technologie depuis 2017.

REGARDER | Comment fonctionne ScripTalk : Dean Steacy, qui est aveugle, fait la démonstration de la technologie de « prescription parlante » qui fournit des informations personnalisées sur la prescription de médicaments en format audio.

Bien qu’il ait été assuré à plusieurs reprises que la chaîne examinait sa demande, Rexall n’a fait aucun progrès pendant cinq ans. En juin, Rexall avait informé ScripTalk qu’il n’adopterait pas sa technologie après tout, ce dont Steacy a entendu parler par son implication dans un groupe de défense des personnes ayant une perte de vision.

Après l’implication de Go Public, Rexall a changé sa position, déclarant dans un communiqué que sa gestion de la demande de Steacy “n’était pas à la hauteur” de ses normes et s’engageant à renouveler ses efforts.

“Nous travaillons actuellement avec M. Steacy pour mettre en œuvre une solution. Rexall examine l’utilisation de cette technologie au cas par cas”, a déclaré la société.

ScripTalk utilise des puces de radiofréquence pour lire à haute voix les informations de prescription via un lecteur ou un smartphone. (En-Vision Amérique)

Séparément, fin août, la chaîne a promis à Steacy que son Rexall local – sur l’avenue Laurier Ouest à Ottawa – répondrait à sa demande de ScripTalk.

Douze semaines plus tard, il attend toujours. Rexall n’a pas répondu aux autres questions de Go Public concernant le retard.

David Lepofsky, expert en droits des personnes handicapées et avocat, est frustré par la situation.

“Je suis consterné, mais pas surpris qu’il faille que les médias braquent les projecteurs avant que quelqu’un ne décide que cette pratique doit être corrigée.”

Le combat de Steacy a été mené ailleurs au Canada.

En 2014, le groupe de défense de la Colombie-Britannique Access for Sight Impaired Consumers (ASIC) a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre Shoppers Drug Mart et Walmart.

Rob Sleath est le président d’Access for Sight Impaired Consumers, qui a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre Shopper’s Drug Mart en Colombie-Britannique. (Radio-Canada)

Le groupe a accusé les chaînes de pharmacies de distribuer des médicaments sur ordonnance dans un format non accessible, car elles n’utilisaient que des étiquettes imprimées.

Rob Sleath, le président du groupe, est greffé du rein et aveugle. Le problème était personnel pour lui; il prenait plus d’une douzaine de médicaments et avait du mal à les garder tous droits.

Il a dirigé la plainte de l’ASIC, qui s’est réglée en 2016 avec un compromis.

REGARDER | Dean Steacy veut gérer ses propres médicaments : Les étiquettes d’ordonnance audio ne sont pas disponibles pour tous ceux qui en ont besoin Une nouvelle technologie rend les médicaments plus sûrs pour les patients qui ont du mal à lire les petits caractères sur leurs étiquettes d’ordonnance, mais toutes les pharmacies ne l’offrent pas aux clients qui disent le vouloir et en avoir besoin.

Shoppers Drug Mart a accepté d’offrir des ordonnances vocales via un système de «remplissage centralisé», ce qui signifie qu’au lieu que les médicaments soient préparés à la demande à la pharmacie locale, ils sont remplis hors site avec la technologie d’ordonnance vocale. Cela peut prendre jusqu’à deux jours ouvrables. Ensuite, ils peuvent être récupérés ou livrés.

En raison de ce retard, Sleath considère le règlement comme une “victoire partielle” – et toujours discriminatoire.

“Si vous avez une sorte d’infection ou si vous avez mal et que vous avez besoin d’une ordonnance immédiatement, ce n’est pas vraiment inclusif. Ce n’est pas équitable”, a-t-il déclaré.

L’avocat David Lepofsky se dit “consterné, mais pas surpris” par les démêlés de Steacy avec Rexall. (Tina Mackenzie/CBC)

Suite à la plainte d’ASIC, Walmart a également rendu ScripTalk disponible sur une base de «remplissage central» dans ses pharmacies de la Colombie-Britannique.

Le coût de la mise en œuvre de la technologie ScripTalk n’est pas clair. La société affirme qu’il s’agit d’informations exclusives et ne révélera pas ce que paient les pharmacies.

Mais Lepofsky dit qu’il n’y a aucune excuse pour que les grandes chaînes ne proposent pas d’ordonnances parlantes – sur demande, au comptoir, dans chaque pharmacie.

Il brosse un tableau avec la situation inversée : “Si le pharmacien vous tendait un flacon avec une étiquette en braille, vous diriez : ‘Je ne peux pas lire ça. Combien de pilules dois-je prendre ? Avec quoi puis-je le mélanger ? ‘”

De l’avis de Lepofsky, ne pas fournir d’étiquettes opportunes et accessibles est une « violation flagrante des codes des droits de la personne » à travers le Canada.

Alors que la bataille pour une plus grande accessibilité se poursuit, les 1,5 million de Canadiens – qui, selon l’INCA, souffrent de perte de la vue – font maintenant face à une mosaïque de pharmacies offrant un accès différent aux ordonnances vocales.

Cliquez sur ici pour rechercher par code postal les pharmacies qui offrent ScripTalk.

Steacy, quant à lui, est clair dans sa conviction que les prescriptions orales devraient être disponibles pour ceux qui en ont besoin, quand et où ils en ont besoin.

“Pour moi, c’est un droit d’accès. C’est un droit à l’indépendance. C’est un droit à la sécurité que tout le monde a. Pourquoi devrais-je être exclu?”