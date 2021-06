Cet auteur explique notre obsession pour la crypto-monnaie

Qu’est-ce que l’argent ? Pourquoi en avons-nous besoin?

Ce sont quelques-unes des grandes questions que l’écrivain Frederick Kaufman explore dans son livre « The Money Plot: Une histoire du pouvoir de la monnaie d’enchanter, de contrôler et de manipuler« , qui a été publié au plus fort de la pandémie.

Kaufman, journaliste et professeur d’anglais, s’intéresse à ce que nous projetons sur l’argent, de nos désirs d’abondance et de liberté à – surtout – à la sûreté et à la sécurité.

Le livre arrive à un moment où nos compréhensions les plus élémentaires de l’argent sont remises en question. (Quand j’entends le mot, j’imagine toujours de l’argent, pas du bitcoin. Qu’imagine-t-on même quand on imagine du bitcoin ?)

Une façon de se faire une idée de ce qui va suivre est de regarder en arrière. Et en lisant le livre de Kaufman, qui retrace l’histoire de l’argent, vous voyez à quel point le bitcoin n’est pas si différent des perles utilisées comme monnaie il y a 40 000 ans.

J’ai récemment interviewé Kaufman à propos de son nouveau livre. (Divulgation : j’étais inscrit à l’un de ses cours à la Craig Newmark Graduate School of Journalism de la CUNY en 2017.)

L’échange suivant a été condensé et édité pour plus de clarté.

Annie Nova : Quelle est la principale façon dont l’argent a changé ?

FK : L’argent primitif est très matériel : c’est une plume, c’est une perle. Au fil du temps, cela devient très métaphorique – une pièce de monnaie, du papier-monnaie. Et puis enfin, bien sûr, il y a très peu d’argent matériel dans le monde. Seulement 5% à 10% de l’argent dans le monde est sous une forme matérielle. Et puis on pourrait dire que le jeu final est la crypto-monnaie. Il a tous les attributs de l’argent primitif, c’est notre sécurité, sauf qu’il n’a aucun parallèle matériel.