Cet athlète britannique court 10 km tous les jours pendant 100 jours pour collecter des fonds Covid-19 pour l’Inde

La deuxième vague de Covid-19 en Inde a laissé les gens se débrouiller seuls pour organiser des fournitures médicales cruciales telles que de l’oxygène, des médicaments vitaux et même des lits d’hôpitaux. La pénurie d’oxygène médical a entraîné de nombreux décès malheureux dans plusieurs régions du pays. Cependant, voyant l’impact dévastateur de la résurgence du virus, des citoyens alertes se sont réunis pour alléger le fardeau des infrastructures de santé débordées. Des personnalités publiques telles que des sportifs, des stars de cinéma, des industriels et des entrepreneurs contribuent également à la lutte de l’Inde contre le coronavirus. Préoccupé par la situation, un athlète basé au Royaume-Uni collecte des fonds grâce à une initiative unique. Rama Gudimetla a déclaré qu’il avait relevé le défi de courir au moins 10 kilomètres par jour pendant 100 jours, et a exhorté les gens à faire un don pour fournir des concentrateurs d’oxygène à l’Inde, lit-on sur sa page de collecte de fonds.

Gudimetla a affirmé que l’Inde avait toujours besoin d’aide et a déclaré : « La plus grande différence que nous pouvons faire en ce moment est d’acheminer le plus de » concentrateurs d’oxygène « dans les hôpitaux le plus rapidement possible. »

Il a expliqué que bien que les bouteilles d’oxygène contiennent de l’O2 fini, un concentrateur recycle en continu l’oxygène de l’air, assurant un approvisionnement sans obstruction aux patients. Rudimental a jusqu’à présent levé 780 £ (plus de 80 000 Rs) sur l’objectif de 1 000 £.

Selon sa collecte de fonds page, l’athlète collecte des fonds pour le British Asian Trust, qui organise l’appel d’urgence « Oxygen for India ». La campagne, a-t-il déclaré, assurera le déploiement de ces concentrateurs d’oxygène directement dans les hôpitaux indiens pour les patients qui en ont le plus besoin.

Le parcours de l’athlète a commencé le 24 février de cette année lorsqu’il a couru pendant deux semaines comme un défi pour lui-même. Cependant, lorsqu’il a pris de l’ampleur pendant 31 jours puis 50, Gudimetla s’est rendu compte qu’il pouvait utiliser cette passion pour aider les autres. C’est alors qu’il a fixé le nouvel objectif de 100 jours tout en collectant des ressources pour l’Inde.

