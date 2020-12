Certains des films d’exploration spatiale de science-fiction ont exploré l’idée des extraterrestres. Mais peut-être qu’aucun d’entre eux ne pourrait préparer un véritable astronaute à un objet volant potentiellement inconnu dans l’espace.

L’astronaute britannique Tim Peake a rappelé le moment où il pensait avoir vu un OVNI dans l’espace pendant son séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS) dans le récent épisode du Graham Norton Show.

En 2015, le major Peake a passé six mois à bord du laboratoire en orbite et est devenu le premier astronaute britannique à rejoindre l’ISS.

Le major Peake a raconté un incident au cours de son séjour à bord et a déclaré qu’il avait déjà vu trois mystérieuses lumières se déplacer en formation avant d’être rejoints par une quatrième. Peake a dit qu’il était perplexe avec d’autres astronautes, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que ce qu’ils pensaient être les lumières lointaines des vaisseaux spatiaux extraterrestres étaient en fait de minuscules gouttelettes. Le major Peake a déclaré au présentateur Norton que la lumière était le résultat d’une fuite de liquide d’un véhicule de sonde russe, qui a immédiatement cristallisé et réfléchi la lumière. Et le liquide était de l’urine russe.

L’anecdote de l’espace a attiré beaucoup de rire de l’hôte et des autres invités.

L’astronaute britannique espère retourner dans l’espace dans les années à venir, malgré la nervosité initiale qu’il a ressentie lors de sa première mission. Peake a dit qu’il y avait toujours une pensée dans le fond de son esprit qu’il lançait les dés, mais le sentiment prédominant est une excitation alimentée par l’adrénaline.

Le major Peake attend avec impatience sa prochaine mission spatiale. Il est prévu pour une deuxième mission d’ici 2024.

Parlant des extraterrestres, le Département de la Défense des États-Unis a publié des vidéos plus tôt cette année de ce qu’ils ont décrit comme « des phénomènes aériens inexpliqués », donnant lieu à des théories du complot selon lesquelles ils dépeignent des OVNIS extraterrestres.

Selon L’indépendant, les trois vidéos publiées ont été tournées par des pilotes américains en 2004 et 2015, mais n’ont été publiées que cette année après que les images aient été divulguées au New York Times.