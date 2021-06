Cet astrologue du matin insiste sur le fait que le verrouillage ne sera PAS levé le 21 juin – et révèle quand il le sera

Ce matin, l’astrologue Hagan Fox a de mauvaises nouvelles pour nous tous, espérons que la Grande-Bretagne se débloquera complètement le 21 juin.

L’astronome aux cheveux longs, surnommé The Tomorrow Man pour ses compétences en matière de prédiction de l’avenir, a insisté sur le fait que cela n’arriverait pas – mais il y a de bonnes nouvelles.

5 Hagan Fox de ce matin a déclaré que la « journée de la liberté » n’aurait pas lieu le 21 juin

Il a insisté sur le fait que nous n’avions qu’à attendre deux jours de plus – insistant sur le fait qu’un avenir « heureux et joyeux » se déroulerait après cela.

Holly Willoughby a demandé : « Beaucoup de gens disent que le 21 juin est le jour de la liberté. Que disent les stars de ce jour-là ?

« Est-ce que tout va bien se passer ? Que fait Mercure ? »

Il a répondu: « Mercury Retrograde – lorsque cela se produit, vous obtenez une panne de communication dans tous les domaines de la vie. »

5 Phillip Schofield n’avait pas l’air impressionné par ce qu’il entendait

5 Le couple organisait un appel téléphonique appelé Ask Our Astrologer

5 Holly a demandé ce que les «étoiles» disaient à propos de la journée de levée du verrouillage de ce mois-ci

Il a ajouté: « Ce n’est pas le 21 juin, Holly, c’est le 23 juin. À partir de cette date, nous sommes déchaînés, nous pouvons partir et être simplement libres et nous sentir libres et être heureux et joyeux. »

Mais le sceptique Phillip Schofield a répondu: « Je ne vois pas Boris le retarder de seulement deux jours – n’est-ce pas? »

Holly a suggéré: « Peut-être qu’il y a un retard pour une raison quelconque. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Peut-être que nous sommes un peu hésitants et le 23, nous avons réussi. »

Il a été question que le gouvernement cherche à repousser la Journée de la liberté de deux semaines – au 5 juillet.

5 Phillip n’était pas convaincu par l’idée que Boris retarderait le déverrouillage de deux jours

Les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour déplacer la Journée de la liberté au mois prochain, ainsi que pour maintenir une distance et des limites pour les fans dans les stades – ce qui pourrait plonger l’Euro dans le chaos.

L’astrologue Hagan est déjà apparu dans This Morning en mars lorsqu’il a prédit que la carrière de Holly décollerait – sans Phillip.