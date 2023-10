Cet aspirateur robot Eufy économique est de 30 $ de réduction sur Amazon

Les aspirateurs robots peuvent sembler être un appareil de luxe coûteux, mais il existe de nombreux modèles plus abordables qui disposent toujours de fonctionnalités avancées et de puissantes capacités de nettoyage. Et avec cette offre Amazon, vous pouvez désormais en mettre la main pour encore moins. Le détaillant en ligne propose actuellement 30 $ de réduction sur l’Eufy Clean L60 lorsque vous activez le coupon instantané, ce qui fait baisser le prix à seulement 250 $. Bien qu’il n’y ait pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cet aspirateur robot Eufy de milieu de gamme offre une aspiration de 5 000 Pascals, il est donc conçu pour gérer les dégâts importants en un seul passage. Et grâce à la technologie BoostIQ d’Eufy, il optimisera automatiquement la puissance d’aspiration pour différentes surfaces pour une efficacité sérieuse. De plus, il est équipé de la technologie lidar pour une navigation laser précise. Il générera même une carte à plusieurs étages de votre maison au fil du temps, ce qui vous permettra de définir des zones interdites personnalisées et un nettoyage programmé à l’aide de l’application compagnon. Il est également conçu pour affronter des montées allant jusqu’à 20 mm, afin de ne pas rester coincé sur le bord de vos tapis.

