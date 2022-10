Cet aspirateur de voiture compact de ThisWorx ne coûte que 12 $ aujourd’hui sur Amazon

Une voiture est un investissement assez important, vous devez donc vous assurer de prendre des mesures pour la maintenir en bon état. Il y a beaucoup de lavages et de cires pour l’extérieur, mais l’intérieur a également besoin d’attention. Un ordinateur de poche aspirateur de voiture est parfait pour éliminer toutes les miettes, la saleté et les débris qui s’accumulent au fil du temps, et en ce moment, vous pouvez en attraper un à un prix avantageux.

Amazon a le disponible pour seulement 12 $. Il se vend régulièrement 33 $ et parfois jusqu’à 40 $, le prix d’aujourd’hui étant un nouveau plus bas historique. Cet outil léger est un moyen économique de garder l’intérieur de votre voiture propre et bien rangé sans avoir à sortir un gros aspirateur domestique ou à trouver un endroit en ville pour nettoyer votre voiture. Gardez à l’esprit, cependant, que cette offre expire ce soir.

Cet aspirateur portable ThisWorx ne pèse que 2,4 livres et est livré avec son propre étui de voyage, il est donc assez petit pour se ranger sous le siège et l’emporter avec vous à peu près n’importe où. Que vous ayez affaire à de la poussière, des cendres, des débris ou des miettes, ce mini-aspirateur est une excellente option pour un nettoyage rapide.

Il se branche directement dans la prise 12 volts de votre véhicule et dispose d’un cordon de 16 pieds pour que vous puissiez facilement atteindre le coffre. Il offre une puissance de nettoyage de 106 watts et est équipé d’un filtre HEPA amovible pour aider à piéger les allergènes. L’ensemble du kit est également livré avec un ensemble d’accessoires, y compris une tête plate, une buse de brosse et une rallonge, afin que vous puissiez également nettoyer tous les coins et recoins difficiles à atteindre.