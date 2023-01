Cet ascenseur de la mort peut vous offrir une expérience qui changera votre vie

Nous choisissons d’utiliser un ascenseur lorsque nous voulons échapper aux escaliers. L’ascenseur vous aide non seulement à économiser de l’énergie mais aussi du temps. Il existe différents types d’ascenseurs dans le monde. Et, une vidéo d’un ascenseur unique en son genre a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux. L’hôtel de ville de Prague à Prague, en République tchèque, abrite un ascenseur paternoster, également connu sous le nom d’ascenseur de la mort. C’est l’un des rares ascenseurs paternoster à travers le monde.

Maintenant, un utilisateur d’Instagram a partagé une vidéo de personnes utilisant cet ascenseur. La légende du message se lit comme suit: «Un paternoster est un ascenseur continu. Il se compose d’un enchaînement de cabines ouvertes dans lesquelles les passagers montent ou descendent sans que l’ascenseur ne s’arrête. Arrivé au sommet de la gamme, chaque cabine redescend pour reprendre son ascension, sans fin au ralenti.

Mais pourquoi l’appelle-t-on l’ascenseur de la mort ? Eh bien, la plupart des ascenseurs sont des boîtes robustes, qui se déplacent avec un système bien sécurisé de poids et de poulies à l’intérieur d’un seul puits et de portes fermées. Cependant, cet ascenseur paternoster fonctionne différemment. Il a des compartiments ouverts qui bougent constamment, avec deux puits adjacents.

Même s’ils n’ont pas de portes, de nombreuses personnes ont souffert de claustrophobie après avoir utilisé ces ascenseurs en raison de leur espace exigu. Comme les compartiments ne cessent de bouger et n’ont aucun dispositif de sécurité, on dit qu’il est dangereux. Et il a été surnommé l’ascenseur de la mort après avoir été témoin de quelques morts malheureuses.

Peu de temps après que la vidéo de l’ascenseur a fait surface sur la plate-forme de médias sociaux, elle a suscité une multitude de réactions de la part des internautes. L’un des utilisateurs a fait remarquer, “terrible, me rappelle la destination finale du film.” Un autre a ajouté: “Une nouvelle phobie a été déverrouillée.” Un troisième utilisateur a souligné : “Tout est question de timing parfait !”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici