Cet artiste utilise l’IA pour montrer comment les rues du monde pourraient être plus conviviales pour les piétons

L’artiste et musicien Zach Katz transforme virtuellement les rues des grandes villes du monde afin de montrer comment l’espace pourrait être rendu plus hospitalier aux piétons. Chaque jour, il poste de nouvelles créations sur son compte Twitter et, en l’espace de quelques semaines, est devenu une sorte de star auprès des internautes, des urbanistes et des politiciens.

Comment imaginer les centres-villes de demain ? Le compte Twitter @Betterstreetsai explore cette question en utilisant DALL-E, l’intelligence artificielle (IA) qui a lancé une véritable tendance sur le web. Ici, fontaines, espaces verts, rails ou encore routes réservées aux vélos et cyclistes envahissent l’espace pour modifier radicalement le paysage urbain.

Derrière ce récit se cache l’artiste et musicien Zach Katz, qui imagine des alternatives pour donner plus de place aux piétons dans les zones urbaines. Il partage ses créations via le compte créé spécialement à cet effet le 20 juillet 2022. Sa toute première image portait sur sa propre rue dans le quartier de Brooklyn à New York. L’asphalte a été remplacé par une rue pavée avec une fontaine en son centre.

Considérant les résultats de cette expérience bénéfique, l’artiste envisage maintenant de poursuivre plus sérieusement l’initiative en visualisant d’autres changements de ce type dans diverses villes, principalement aux États-Unis et en Australie. Ainsi, Adélaïde, Sydney, Boston ou encore Los Angeles sont toutes vouées à des transformations fascinantes.

“Visualiser les choses est le moyen le plus puissant d’effectuer des changements”, a déclaré le jeune homme de 28 ans à Bloomberg CityLab.

Sous les messages, les commentaires affluent pour lui demander de créer des designs personnalisés. Le maire Ryan Sorenson de Sheboygan, Wisconsin, lui a même envoyé un tweet.

“Les membres du conseil et les urbanistes de tout le pays semblent être très inspirés par les images”, a déclaré Zach Katz. Mais est-ce suffisant pour les inciter à agir ?

