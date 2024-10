Cet artiste et auteur canadien emblématique crée un spectacle de lumière sur le nouveau poste frontalier du Canada

Le pont Gordie Howe deviendra-t-il un symbole de Windsor-Detroit ?

À mesure que l’achèvement du pont international Gordie Howe approche, des vues de la nouvelle infrastructure sont visibles partout dans la ville, mais rejoindra-t-elle le pont Ambassador en tant que point de repère de la ville et de sa connexion avec les États-Unis ? CBC Windsor s’est entretenu avec l’architecte et urbaniste Dorian Moore et les ingénieurs civils Amar Soud et Ahmed Srour pour connaître leur avis sur l’importance du symbole que le futur pont deviendra.