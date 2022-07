Cet artiste britannique transforme les symboles et les lettres en art captivant avec une humble machine à écrire

James Cook est assis calmement à son bureau, avec pour seul son le claquement de sa machine à écrire. Au fur et à mesure qu’il travaille, le portrait d’un garçon se dessine. De la star hollywoodienne Tom Hanks à la roue d’observation du London Eye, l’artiste peut transformer des symboles et des lettres en art, ce qui lui vaut une attention croissante. Cook, 25 ans, produit son travail dans un studio à Londres, entouré de machines à écrire et d’œuvres d’art, avec le dôme blanc de l’arène O2 visible à l’extérieur. Il a commencé à produire de l’art de la machine à écrire en 2014 alors qu’il étudiait l’art à l’université et est tombé sur un artiste des années 1920 qui a produit un travail similaire. Au départ, il pensait que l’idée était “impossible” – jusqu’à ce qu’il l’essaye lui-même. “C’est simplement par curiosité que j’ai décidé d’aller chercher ma propre machine à écrire”, raconte-t-il à l’AFP. “Depuis 2014, j’apprends lentement à faire des dessins.”

Cook a d’abord pensé qu’il serait plus facile de représenter des bâtiments en raison des lignes droites et de la facilité de se déplacer de gauche à droite sur une machine à écrire.

“Je ne pouvais pas dessiner les visages des gens avant de faire de l’art à la machine à écrire”, a-t-il déclaré.

“En fait, je dessine probablement mieux les gens sur une machine à écrire que je ne peux dessiner à main levée avec un stylo ou un crayon.”

Cook n’a jamais cherché à en faire une carrière et est allé à l’université pour étudier l’architecture, mais l’intérêt en ligne l’a encouragé à poursuivre l’art de la machine à écrire.

Les gens font don de machines à écrire à Cook alors qu’il donne aux machines une « seconde vie ».

Toujours un défi

Cook peut produire de l’art n’importe où, y compris à l’ombre du London Eye ou de l’autre côté de la rivière depuis le parlement britannique, le palais de Westminster.

Alors que le soleil brille dans un ciel bleu clair, il produit délicatement ses images en utilisant le symbole « @ », des chiffres et des lettres, y compris « W » et « P ».

Pour un portrait, il utilise le symbole de la parenthèse pour recréer la courbure des pupilles des yeux ou pour illustrer le teint de la peau il utilisera le symbole « @ » car « il a une grande surface ».

En tapant méthodiquement à l’extérieur, il attire rapidement l’attention.

“Avant l’invention de Microsoft Word et du reste, c’est avec cela que nous tapions des lettres”, a déclaré David Asante, qui travaille comme ingénieur informatique dans un hôpital.

“Pour lui de pouvoir en faire une œuvre d’art, c’est incroyable.”

Cook dit que c’était “vraiment satisfaisant” d’utiliser un support “limité”.

Les petits dessins peuvent prendre jusqu’à quatre à cinq jours, mais les portraits peuvent prendre plus de temps.

Les dessins panoramiques – reconstitués à la fin – peuvent prendre entre deux semaines et un mois.

Il accueillera une exposition de juillet à août où les gens pourront créer leur propre art de machine à écrire et voir son travail, y compris le portrait signé de Hanks.

Il espère également établir un record du monde Guinness pour le plus grand dessin de machine à écrire.

Mais bien que cela semble transparent pour le spectateur, Cook dit que cela “ne devient jamais plus facile”.

“C’est toujours un défi.”

