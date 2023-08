Cet artiste a vendu 102 toiles en 2 ans. Tous ont été créés dans les rues de Kelowna, en Colombie-Britannique

Au cours des six dernières années, l’artiste gitxsan Clint Williams s’est occupé à Kelowna, en Colombie-Britannique, en créant des peintures dans la tradition de la côte nord-ouest.

« Parfois, je commence tôt le matin et je peins toute la journée et toute la nuit, et je peux parfois peindre pendant trois jours d’affilée », a déclaré Williams.

Toutes les œuvres d’art de Williams ont été produites à l’extérieur – en tant qu’homme sans abri, il est vigilant contre le vol et les conditions météorologiques défavorables tout en s’efforçant de terminer ses créations.

Selon le site Web des galeries Hambleton, situé au centre-ville de Kelowna, Williams a entamé son parcours artistique dans les années 90 avec un programme de quatre ans à la Kitanmax School of Northwest Coast Art dans la communauté de Hazelton, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Il a ensuite enseigné l’art à l’école primaire de Gitsegukla, à environ 19 kilomètres au sud de Hazelton.

Les créations de Williams consistent en de nombreuses peintures acryliques à main levée représentant des animaux comme des aigles, des corbeaux, des colibris et des baleines.

« Belles oeuvres »

L’heure exacte à laquelle Williams est arrivé dans l’Okanagan reste inconnue.

Mais Joshua Peters, propriétaire et directeur de Hambleton Galleries, dit qu’il a commencé à acquérir les œuvres de Williams en mai 2021, quatre ans après que l’artiste l’a contacté pour la première fois.

« Il est venu me voir quand j’ai acheté les galeries pour la première fois », se souvient Peters. « Il a demandé s’il pouvait montrer ses œuvres, il m’a apporté quelques exemples, et [they’re] de très belles œuvres. »

Aube Sud9:03L’artiste Gitxsan Clint Williams crée des œuvres d’art en plein air tout en vivant avec l’itinérance à Kelowna Joseph Otoo, de CBC, s’entretient avec l’artiste Gitxsan Clint Williams au centre-ville de Kelowna sur ce que cela signifie pour l’artiste de créer des œuvres d’art qui sont vendues dans une galerie locale.

Au départ, Peters a refusé la proposition de Williams de vendre ses œuvres aux Hambleton Galleries. Il admet que sa décision a été influencée par l’incertitude concernant la commercialisation de ces pièces.

Mais Peters dit qu’il a plus tard regretté sa décision après avoir acquis une meilleure compréhension de la réconciliation avec les communautés autochtones. Il a vendu 102 des peintures de Williams au cours des deux dernières années.

Pour souligner la demande pour les œuvres de Williams, Peters note une liste d’attente de 40 clients du Canada et d’ailleurs désireux d’acheter ses œuvres.

Il reconnaît que présenter les œuvres de Williams fait partie de l’initiative de sa galerie de diversifier sa collection.

« L’art canadien en général a été dominé par les Blancs pendant longtemps, et je pense qu’une partie de montrer des choses intéressantes consiste à les faire être différentes, et si vous voulez différent, alors vous avez besoin de diversité », a déclaré Peters.

Joshua Peters est photographié à l’intérieur des Hambleton Galleries, entre la peinture d’un aigle de Clint Williams à gauche et l’œuvre de 1985 de feu l’artiste Potawatomi Daphne Odjig, The Wonder of It All, à droite. (Winston Szeto/CBC)

En espérant un revenu plus important pour Williams

Peters évalue les peintures de Williams, principalement de 28 centimètres sur 36 centimètres, à 200 $ chacune, tous les bénéfices étant reversés à l’artiste. Peters explique que cette stratégie de tarification vise à assurer des ventes rapides afin de maintenir un flux de revenus constant pour Williams.

Peters rencontre Williams environ une fois par semaine, fournissant gratuitement à l’artiste le matériel d’art nécessaire. Il fait en sorte que le produit soit transféré sur le compte bancaire de Williams, qu’il a aidé à établir.

Peters espère que Williams pourra générer un revenu plus substantiel en créant des peintures plus grandes et ensuite partager les bénéfices avec des galeries, comme d’autres artistes.

« Idéalement, nous aimerions amener Clint à un point où il est stable, il est en sécurité, il est dans un endroit idéal où il peut créer des pièces plus élaborées, et nous pouvons entrer dans une relation artiste-galerie plus normale », a-t-il déclaré.

Armé de sa guitare et poussant son caddie, Williams exprime sa satisfaction de pouvoir vendre son art.

« Je suis plutôt content. »