La saison de Noël est arrivée, mais la pandémie n’est toujours pas terminée et le Père Noël qui se fraye un chemin entre les deux ne veut pas décevoir les enfants du monde entier. Maintenant, un nouveau post Reddit a mis en évidence à quoi pourrait ressembler Noël de cette année.

Le message a été partagé le photos de subreddit par un utilisateur nommé u / chiquita-banana représente un vieil homme habillé en Père Noël dans un bouclier transparent qui ressemble à une version géante d’une boule à neige. Pendant que le Père Noël fait signe au photographe, nous pouvons également voir un ours en peluche brun à côté de lui, avec de la canne à sucre.

Le message vient après le Dr. Anthony Fauci a déclaré dans un communiqué que le Père Noël répandra la joie des Fêtes, et non coronavirus, ce Noël.

Il a dit que le médecin ajoute que le grand homme en rouge est en fait immunisé contre le coronavirus . Le directeur américain de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a déclaré à USA Today que le Père Noël est exempt du virus car, de toutes les bonnes qualités, le Père Noël a bonne immunité innée.

Le message Reddit a reçu 18,1k votes positifs. Pendant ce temps, les internautes répondent au message en tenant compte du Dr. Fauci et a dit « NOUS AVONS BESOIN DE SANG DE PÈRE NOËL !!!!!!! »

Un autre utilisateur a dit: « Pour la sécurité du Père Noël? Il est immunisé. Mais après avoir visité des milliards de maisons, il a probablement beaucoup de particules virales dans le manteau de son costume. Je reste au lit pour MA sécurité. »

Il semble que vous y travaillez depuis un an coronavirus La pandémie a certainement rendu les internautes plus intelligents quant à leur santé, comme l’a dit un utilisateur: « Bien sûr, le Père Noël a une immunité, mais le Père Noël est aussi une surface à propager et à transmettre. »

Un utilisateur a eu beaucoup d’espoir lorsqu’il a vu le message et a dit: «Merci pour ça! Je vais le dire à mon enfant de 7 ans parce que je suis sûr que ça va arriver. «

Un autre rédacteur heureux a déclaré: « J’adore ça. Boule à neige Santa Claus. «