Cet article de journal de 1963 a prédit la forme, la taille et les caractéristiques du téléphone portable moderne

Une publication virale sur les réseaux sociaux affirme qu’un article publié dans un journal en 1963 a prédit que les gens du monde entier pourront à l’avenir transporter des téléphones portables dans leurs poches. Avec le titre, “Vous pourrez transporter le téléphone dans la poche à l’avenir”, l’article présentait également une image représentative d’un appareil mobile porté par une femme qui ressemble avec précision à un téléphone à clapet des temps modernes. L’article de journal viral a apparemment été publié le 18 avril 1963 dans ce qui semble être le Mansfield, Ohio New Journal.

L’article demandait aux lecteurs de ne pas s’attendre à ce que la technologie soit publiée dès que l’appareil était en développement en laboratoire, a suggéré le rapport. C’est Frederick Hunstman, directeur commercial de la compagnie de téléphone, qui a été cité en disant: «Ce téléphone est loin dans le futur – commercialement». L’article de presse disait : « Un jour, Mainfielders emportera leur téléphone dans leurs poches. Ne vous attendez pas à ce qu’il soit disponible demain, cependant. À l’heure actuelle, il s’agit d’un développement de laboratoire et il est réalisable, permettant au transporteur de passer et de répondre à des appels où qu’il se trouve.

Pour ceux qui ne le savent pas, les téléphones portables n’ont pas atteint le marché commercial avant les années 1980, soit des décennies plus tard, le nouvel article a été publié dans un journal. Au départ, c’est Nikola Tesla qui a été l’un des principaux pionniers à prédire que les gens du monde entier pourront se connecter instantanément avec une technologie qui se glissera facilement dans une poche de gilet.

L’article de journal viral a également prédit que les appareils activeront des fonctionnalités telles que des haut-parleurs. Ainsi, si une personne est occupée à faire quelque chose, elle pourra toujours converser via un téléphone à haut-parleur. « D’autres téléphones du futur incluent un téléphone de cuisine à haut-parleur et un téléphone à image visuelle. L’instrument de cuisine peut être utilisé comme un téléphone ordinaire, un téléphone à haut-parleur si la femme au foyer est occupée à préparer un repas ou un poste d’interphone pour la maison.

L’article a également prédit la tendance des appels vidéo et prévu que les gens pourront regarder d’autres parties pendant qu’ils parlent à l’aide d’une caméra de télévision miniature. La technologie s’appelait à l’époque le «téléphone TV». “Le téléphone à image visuelle permet aux parties de converser au moyen d’un microphone et d’un haut-parleur tandis qu’une caméra de télévision miniature transmet l’image.” En plus de cela, des indices de textos ont également été mentionnés, “Le” téléphone TV “aura également un système de transmission de signature d’écrivain et un enregistreur de conversation.”

Une femme en 1963 prédit étrangement la montée du fascisme du XXIe siècle. pic.twitter.com/O3ZOqInviP — Histoire en images (@Histreepix) 12 août 2022

L’article de journal qui fait le tour d’Internet a été partagé sur la page Twitter de History in Pictures.

