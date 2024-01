Cet article de beauté courant a amené mon chien à l’hôpital – je ne savais pas que je la mettrais en danger

Animaux domestiques





Ce chien était tout attaché.

Une famille a été « horrifiée » d’apprendre que leur chiot bien-aimé avait avalé plus de 50 élastiques à cheveux, dont le retrait a nécessité une intervention chirurgicale.

“Nous savions qu’elle mâchait et avalait parfois des bandeaux – lorsqu’ils sortaient par l’autre bout”, a déclaré la propriétaire Victoria Northwood, 50 ans, au South West News Service.

“Mais nous avons été horrifiés lorsque nous avons réalisé qu’elle en avait autant dans son ventre, et nous allons certainement être plus vigilants à partir de maintenant !”

Lorsque Ham, un carlin de 2 ans, n’était pas comme d’habitude et turbulent pendant les vacances le mois dernier, Northwood, un résident britannique, savait que quelque chose n’allait pas.

Ham, du nom de l’équipe de football anglaise du West Ham United FC, passait habituellement ses journées à aboyer sur les passants par la fenêtre, mais elle était devenue étrangement silencieuse, ce qui l’avait incité à consulter le vétérinaire.

Un carlin bien-aimé nommé Ham a avalé des dizaines d’élastiques à cheveux. Victoria Northwood / Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse

Les radiographies ont révélé environ 50 à 60 bandeaux logés dans l’estomac du pauvre chiot. Chirurgiens vétérinaires Newton Clarke / SWNS

Northwood n’était « pas préparé » au grand nombre d’élastiques capillaires que le chirurgien allait extraire du ventre de Ham après que les médecins eurent vu quelque chose « d’étrange » dans son abdomen.

Complètement surpris, ils ont retiré environ 50 à 60 bandeaux du pauvre Ham.

Heureusement, le carlin s’est rétabli et « cause à nouveau des dégâts à la maison » – même si ses propriétaires croisent les doigts, elle ne consommera plus d’élastiques pour cheveux.

“Nous la surveillons de plus près à partir de maintenant”, a déclaré Northwood. “C’est un soulagement qu’elle va bien!”

Le monticule invasif a nécessité une intervention chirurgicale pour l’extraire. Chirurgiens vétérinaires Newton Clarke / SWNS

Les propriétaires ont été prévenus lorsque le chien de 2 ans n’était pas dans son état habituel pendant les vacances du mois dernier. Chirurgiens vétérinaires Newton Clarke / SWNS

Heureusement, le carlin normalement actif se rétablit bien et « cause à nouveau des ennuis à la maison ». Victoria Northwood / Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse

Les chiens ont tendance à avaler des articles ménagers courants et nécessitent des procédures d’urgence – il suffit de prendre Molly le Bernedoodle, qui a étouffé un paquet de chaussettes, ou un bouledogue français qui a englouti de manière choquante près d’une douzaine de canards en caoutchouc l’année dernière.

Mais certains chiens ont échappé indemnes à leurs fringales espiègles – aux dépens de leurs propriétaires.

Plus tôt ce mois-ci, un couple désorienté a été obligé de fouiller dans les excréments de leur animal pour récupérer de minuscules morceaux de billets d’un dollar après que leur chiot ait grignoté 4 000 $ en espèces.

Pendant ce temps, un méchant chien basé à Boston a mâché les passeports de ses propriétaires quelques jours seulement avant leur mariage à destination.











