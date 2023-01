Cet article alimentaire nouvellement inventé fonctionne comme un showstopper

Environnement clair et sombre fusionnant les uns avec les autres. De plus, les musiques occidentales se succèdent sur les haut-parleurs. Une atmosphère enfumée recouvre les alentours. Les visiteurs courent après avoir vu le stand de piqûres de fumée. Le nom dit où se trouve le stand, c’est un stand de nourriture. Et le stand de nourriture a supprimé toute autre attraction à la foire et gagné toute l’appréciation.

Mais comment est la nourriture ? Les visiteurs de la foire se rassemblent devant l’étal pour le déguster. Bien que ce soit un stand de foire, mais la commande a un processus. Tout d’abord, il faut prendre le jeton en payant. Ensuite, ils doivent aller le donner à ceux qui prépareront la nourriture.

Après cela, la préparation de la nourriture commence. Six à sept gaufrettes sont servies dans une tasse. Pour créer de la fumée, de l’azote liquide est pris dans un récipient et agité trois à quatre fois pour créer de la fumée.

Les gaufrettes sont aromatisées avec une goutte d’azote liquide dans une tasse. Après cela, il est remis aux acheteurs. Après avoir mangé la nourriture, la fumée ne sortira de la bouche que lorsque la plaquette sera fortement mordue. Des jeunes hommes et femmes prennent des photos avec la nourriture. Profiter de la musique occidentale. La foire est bondée pour manger cette nourriture.

Arijit Banik, le vendeur de la nourriture, a déclaré : « Tout le monde aime les nouveautés. Quand quelque chose de nouveau arrive, cela attire la foire. Donc, l’idée de faire cette nourriture est après beaucoup de recherches. La meilleure chose est quand les clients aiment la nourriture. Tout le monde apprécie la nourriture après l’avoir mangée. C’est encourageant.”

