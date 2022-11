Cet arroseur alimenté par l’IA vise et éteint le feu ; Les internautes sont impressionnés

L’intelligence artificielle ou IA a beaucoup évolué au fil des années. De la reconnaissance faciale aux exécutions de commandes vocales et ainsi de suite, l’IA est devenue de plus en plus utile et une partie nécessaire de nos vies. Aujourd’hui, les ingénieurs du monde entier fournissent des solutions intelligentes aux gens à l’aide de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML). Une création intrigante de cette technologie intelligente a de nouveau fait surface, laissant les internautes amusés. C’est celui des sprinklers intelligents, qui ont été créés pour éteindre un incendie dans les aéroports. Ils peuvent détecter le feu et projeter de l’eau à l’endroit ciblé.

La vidéo de l’arroseur AI a été publiée le 2 octobre sur Twitter avec la légende “Vitrine d’un arroseur intelligent éteignant un incendie!” La vidéo de 51 secondes a commencé avec quelques hommes allumant un feu à l’aide d’une délimitation, pour marquer la zone à l’aide de carton et de bois. Dès qu’ils allument le feu, ils prennent leurs distances et attendent que l’arroseur intelligent le détecte.

L’arroseur intelligent, placé à distance et fixé au toit, commence lentement à tourner vers la zone cible et s’arrête. Dès qu’il repère, il tire de grandes quantités d’eau avec une force énorme pour arrêter immédiatement le feu. La force de l’eau est si élevée que l’ensemble de l’installation ainsi que les feuilles qui marquaient la zone de feu sont toutes démontées.

La vidéo a recueilli plus de 33 000 vues. Les personnes dans la section des commentaires ont été impressionnées par la technologie intelligente.

Un utilisateur a commenté – “C’était dans un pays asiatique. Et j’aimerais voir cela dans tous les aéroports du monde. »

Un autre a écrit – “J’aimerais voir ça dans les gares, faire respecter les interdictions de fumer.”

