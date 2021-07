Cet architecte du Kerala a conçu 111 mosquées, 4 églises et un temple

La sortie OTT du film « Malik » a déclenché une discussion polémique sur le politiquement correct au Kerala. Tout est né de la ressemblance étroite de son milieu principal, le Ramadapalli rose (mosquée du Ramada), à Beemapally (mosquée de Beema) située sur les rives de la mer d’Oman, à environ 8 km du Secrétariat ici. Fait intéressant, Beemapally, l’un des principaux centres de pèlerinage du sud de l’Inde, a une histoire plus fascinante car il a été construit par un architecte hindou autodidacte, Govindan Gopalakrishnan, qui compte 110 mosquées supplémentaires à son actif.

Le rendez-vous galant de Gopalakrishnan avec les mosquées et les minarets date de six décennies. Tout a commencé lorsqu’il a aidé son père K Govindan, un entrepreneur, lors de la construction d’une mosquée à la jonction de Palayam, supervisée par TP Kuttiamu, le premier ingénieur en chef du Kerala. Il a été conçu par l’architecte en chef de l’époque JC Alexander, inspiré par la mosquée Safdarjung à Delhi. Le carrefour, à à peine un kilomètre de sa résidence à Thiruvananthapuram, est symbolique de l’harmonie communautaire de l’État puisqu’un temple et une église sont situés à côté de la mosquée.

« Lorsque le comité de la mosquée a décidé de reconstruire la mosquée de Palayam, mon père a obtenu l’appel d’offres en citant le montant le plus bas. Cependant, nous avons dû dépenser de l’argent de nos propres poches car l’entrepreneur n’a pas obtenu d’avance. A cette époque, un maçon ne touchait que 4 roupies comme salaire journalier », a déclaré Gopalakrishnan, 85 ans, tout en rappelant les jours qui ont façonné sa carrière.

« J’étais en train de construire une maison pour PP Chummar, un fonctionnaire du bureau de l’AG en 1962, et j’ai reçu une somme de 5 000 roupies pour mon travail. Mon père, qui s’inquiétait de l’argent pour construire la mosquée, m’a demandé de le rejoindre après avoir vu le chèque. Mais je n’étais pas d’humeur à l’obliger car ce n’était pas juste. Nous avons eu une altercation à ce sujet. Puis ma mère Kamalakshy est intervenue et m’a dit de demander une aide financière à Chummar. Chummar était ravi de nous soutenir. Ainsi, la construction de la mosquée Palayam par des architectes hindous, financée par un chrétien, a commencé. La conception de la mosquée avec un dôme et des minarets était une idée nouvelle dans la région. Il a été inauguré en 1967 par le président indien de l’époque, Zakir Hussain », a déclaré Gopalakrishnan.

La même année, Gopalakrishnan a reçu un autre projet majeur. Le comité de la mosquée Beemapally l’a approché pour la reconstruction du Beemapally Dargah Shareef. Beemapally abrite la tombe de Syedunnisa Beema Beevi, une femme censée avoir des pouvoirs divins et son fils Syedu Shuhada Maheen Abubacker.

« Je n’avais que 31 ans. J’ai terminé le dessin en une semaine. Le premier a été rejeté par l’Imam. Cependant, j’ai pris l’aide d’un Raheem, qui travaillait avec les personnes handicapées. Ensuite, ils étaient satisfaits du design et j’ai obtenu le contrat. M Muhammad Ismail, un homme politique et travailleur social du Tamil Nadu, connu sous le nom de « Quaid-e-Millat » a posé la première pierre. J’ai appris les bases de l’architecture indo-sarrasine auprès de l’Indian Architecture (période islamique) de Percy Brown. La superficie du Dargha Shereef et du Juma Masjid combinés était de plus de 20 000 pieds carrés et le budget était plus élevé. Une partie de l’argent pour la construction est venue d’un pot de dons dans la mosquée. Il a fallu 17 longues années pour terminer les travaux. J’ai consacré ma jeunesse à ce projet », a-t-il déclaré.

Une autre grande mosquée qu’il a reconstruite était la mosquée Ninar ou Vavaru Palli à Erumely, du nom du compagnon musulman d’Ayyappa, divinité présidant au temple de Sabarimala. C’est une tradition pour les fidèles d’Ayyappa de rendre hommage à la mosquée, avant de se diriger vers le temple, à 40 km. Il y a une véranda couverte pour les pèlerins, majoritairement hindous, pour faire le tour de la mosquée sans déranger les Namaz.

De Thiruvananthapuram au district de Malappuram et de Kanyakumari à Dindigul dans le Tamil Nadu, Gopalakrishnan a conçu 111 mosquées, quatre églises et un temple.

Son souhait de construire une église a été exaucé lorsqu’on lui a demandé de concevoir l’église orthodoxe St George à Chandanapally dans le district de Pathanamthitta. Plus tard, il a conçu trois autres églises. Le seul temple à son actif est le temple Alumkandam Bhadrakali en forme de char près de sa maison.

Son rendez-vous avec l’architecture a commencé assez tôt alors qu’il était scolarisé, copiant les plans des bâtiments laissés par son père sur du papier calque. « Le week-end, j’avais l’habitude de visiter les chantiers de mon père pour voir comment ces lignes apparaissaient dans la réalité. J’ai appris les bases du dessin de construction auprès de LA Saldanha, un dessinateur anglo-indien qui travaillait avec mon père », a-t-il déclaré.

Gopalakrishnan est marié à Jaya, une chrétienne, et le couple a trois fils. En 2002, il a lancé « Manava Maithri », une organisation sociale visant à promouvoir la tolérance et les relations fraternelles entre les différentes communautés.

Actuellement, il a terminé la première partie de son livre ‘Njan Kanda Quran’ (Le Coran à mon avis), basé sur sa compréhension du Coran au fil des ans.

«Quand j’ai terminé un bâtiment pour Ansari Charitable Trust à Thrissur, ils m’ont offert le saint Coran. Il avait une traduction en anglais par Abdullah Yusuf Ali et cela m’a vraiment aidé à comprendre le texte. J’ai donc pu traduire certains des versets en malayalam. Lorsque j’ai suggéré que certains des versets arabes devant les mosquées soient également écrits en malayalam, quelques-uns s’y sont opposés. Mon idée était que plus de gens devraient connaître les beaux enseignements. Plus tard, les mêmes personnes, après avoir compris mes intentions, sont venues me féliciter de mon effort. Ma tentative est de réduire l’écart entre les communautés car les conflits sur la religion sont indésirables », a-t-il déclaré.

